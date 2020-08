LA CITE SANS VERTU

Le fait paraît aussi incroyable qu’il laisse pantois. Un père qui s’est rendu coupable de viol sur sa propre fille de 14 ans et qui, au passage, l’aura engrossée. Un tel père, s’il en est un, jouit-il de toutes ses facultés ? C’est la question que plus d’un se pose ; tant l’acte qu’il vient de poser dépasse l’entendement. Heureusement qu’il a été alpagué par les fins limiers et remis aux autorités judiciaires qui ne manquent pas de lui infliger une sanction à la hauteur de … sa légèreté et de son immoralité.

