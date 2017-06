LUTTE POUR LE DROIT AU LOGEMENT : La Coordination des associations de lutte pour le droit au logement solidaire des sans voix des zones hors lotissement

La Coordination des associations de lutte pour le droit au logement a animé le 18 juin dernier au siège de l’Association sis à Nagrin, dans le Kadiogo, une conférence de presse autour du thème : « La face cachée de l’apurement du passif urbain ». Il a été question des malversations commises lors des différentes opérations de lotissement de 1995 à 2015, des attentes de la population et des propositions de solutions pour l’apurement du passif foncier urbain au Burkina Faso.

Selon Mathurin Nikiéma, président de l’association, les opérations de lotissement entreprises dans les grandes villes du pays entre 1995 et 2015 sont entachées de fraudes massives et d’irrégularités chroniques. La spéculation des parcelles était au comble et des milliers de personnes ont été victimes de ces malversations. Il poursuit en disant que l’une des méthodes utilisée par exemple pour spolier la population est la délivrance des documents d’attribution de parcelles à leurs clients et la dissipation d’une manière ou d’une autre des documents de recensement dont disposaient les résidents des zones hors lotissement. Aussi, la population attend des autorités un diagnostic approfondi du mal. En effet, elle désirerait une enquête- terrain qui permettrait de découvrir la situation qui prévaut et d’apprécier son ampleur. Cependant, ces enquêtes doivent être diligentées avec le plus grand sérieux, car quoiqu’on dise, ces zones sont actuellement des poudrières dormantes et l’erreur n’est pas permise si nous voulons résoudre le problème. L’objectif de cette conférence, ajoute-t-il, est d’attirer l’attention des personnes concernées par l’apurement du passif foncier urbain, des autorités administratives et communales et de la population entière sur les risques probables d’une telle entreprise. L’explosion sociale s’installe à l’horizon avec l’installation des commissions ad’hoc qui manquent d’objectivité, a-t-il conclu. Des propositions de choix des membres ont été faites. Pour le cas des parcelles, on retient, entre autres, qu’il serait souhaitable que les autorités ayant en charge le foncier confisquent définitivement les parcelles illégalement attribuées et non mises en valeur et les réattribuent aux victimes des malversations. Les parcelles occupées par plus d’une personne, que la parcelle soit attribuée à la personne régulièrement installée et au cas où tous les occupants sont irréguliers, il convient de faire appliquer la RAF. Que les autorités procèdent au retrait des parcelles acquises par les spéculateurs et surtout celles des zones rurales. Pour Hamado Ouédraogo, habitant de Nagrin dans la zone hors lotissement, il s’en prend particulièrement à Romual Nikièma, président de la commission d’attribution des parcelles, qui lui aurait refusé sa parcelle, au profit du sieur Saidou Traoré résidant à Nobéré. Quand à Ousmane Ouédraogo, secrétaire général de Namanegb-Zanga, des politiciens sont dans les différentes commissions ad’hoc installées et cela est déplorable. Ce fait est réel dans le secteur 30. Particulièrement dans la section 870 du lot 08 au lot 16, des autochtones y sont et des individus détiennent des papiers au nom des mêmes parcelles.

Pascal TIENDREBEOGO, (Correspondant)