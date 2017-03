MENACES TERRORISTES DANS LE BOURZANGA : Les cours suspendus

Les enseignants de la CEB (Circonscription de l’enseignement de base) de Bourzanga se sont rencontrés le lundi 6 mars 2017 aux environs de 9h à l’école A de Bourzanga. Comme prévu, rendez-vous avait été donné le dimanche 5 mars 2017 pour prendre des mesures relatives à la situation ambiante.

Les enseignants étaient nombreux à effectuer le déplacement sur les lieux. C’est à l’école A de Bourzanga que la rencontre a eu lieu. Nous avons constaté à notre arrivée que les portes de ladite école étaient hermétiquement fermées et sans élèves. Il n’y avait que les enseignants qui y étaient présents. Autour de 9h 45mn les échanges ont commencé. Après avoir fait l’état des lieux, il s’est avéré que c’est le statuquo, car contrairement à leur attente aucune nouvelle mesure n’a été prise allant dans la sécurisation de leur vie. Pourtant la délégation gouvernementale qui était de passage le dimanche 5 mars 2017 avait promis que des mesures idoines seraient prises incessamment. Certaines informations faisaient état d’autres menaces notamment à Namsiguia, à kangaré… Les enseignants ont fini par se convaincre que leur vie est en danger et que par conséquent chacun devrait prendre des dispositions pour sauver ce qu’il a de plus cher. Convaincus que leurs supérieurs hiérarchiques ne vont pas leur dire de suspendre les cours, les éducateurs ont convenu d’abandonner les classes en attendant que la situation se décante. Nous avons approché le CCEB (Chef de circonscription de l’enseignement de base), M. Bamogo, pour recueillir son avis par rapport à la situation actuelle. Il nous a fait savoir que les manifestants lui ont rendu compte de ce qu’ils ont arrêté et qu’à leur niveau ils ont reçu l’information selon laquelle des hommes enturbannés seraient passés à l’école de Namsiguia et demandaient d’après les enseignants. Notons que la suspension des cours risque de perturber les évaluations du deuxième trimestre dans la CEB. Lesquelles évaluations étaient prévues pour se tenir du 7 au 10 mars. Quant aux professeurs du Lycée départemental, certains se sont solidarisés avec les enseignants dans la matinée mais dans l’après-midi la majorité des élèves étaient dehors, preuve que la plupart des enseignants étaient absents.

Cependant, les dernières nouvelles provenant du DPENA (Direction provinciale de l’enseignement nationale et de l’alphabétisation) invitent les enseignants à rejoindre leurs postes respectifs justifiant que la menace n’est pas réelle. Lisez plutôt le message qui est parvenu à l’un des directeurs de la part du CCEB : « Très urgent. Le MENA invite les enseignants du Bam à rester à leurs postes pour le travail. Les présumées menaces ne sont pas avérées. Les enseignants absents vont assumer. DPENA »

Un message à caractère menaçant et à la limite terrorisant. Il serait mieux d’encourager, de rassurer et de développer des solutions appropriées pour mettre les enseignants dans les bonnes conditions de travail plutôt que d’ajouter la panique à la panique.

Madi ZOUNDI (Correspondant)