NATHANAËL OUEDRAOGO, SECRETAIRE NATIONAL CHARGE DES QUESTIONS ELECTORALES DE L’UPC, A PROPOS DE LA GESTION DE LA MAIRIE CENTRALE : « Le maire ne s’occupe que de lui-même et fait ce qu’il veut »

Les membres du groupe municipal Union pour le progrès et le changement (UPC) de la commune de Ouagadougou étaient face à la presse dans la matinée du 21 mars 2017, dans la capitale burkinabè. Ils dénoncent des « incohérences » dans la gestion actuelle de la mairie centrale par son premier responsable, Armand Béouindé.

Les élus municipaux de l’UPC de la commune de Ouagadougou déplorent la gestion actuelle de la mairie. Face à la presse le 21 mars dernier, ils ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de « limitation » du champ d’action du conseiller d’arrondissement qui, face à la loi portant attributions des collectivités territoriales, n’est pas capable de transmettre les préoccupations des populations de son secteur. « Nous constatons la léthargie dans certains arrondissements. C’est le calme plat et laxiste dans les mairies d’arrondissements où en 9 mois d’exercice, les maires du MPP ne savent que faire de leur mandat, vu qu’aucun programme d’activités n’a été pensé jusque-là», constate le président du groupe municipal UPC, Jean Léonard Bouda. Ce qui n’est pas le cas, selon lui, dans les arrondissements gérés par l’UPC et ses alliés, en l’occurrence les arrondissements 3, 5, 6, 7 et 11 où l’opinion publique peut « faire la différence entre les actions et les propos ». Pour lui, cela serait lié au fait que les pouvoirs des collectivités territoriales sont concentrés entre les mains du maire central. Il en veut pour preuve, le budget de 56 millions de F CFA alloué aux différents arrondissements pour leur fonctionnement qui, malheureusement, est géré par le maire central. « Le maire central gère tout l’investissement à réaliser à Ouagadougou et les maires d’arrondissements se contentent de signer des actes d’état civil (…). C’est le maire central qui décide, avec son personnel technique, du sort de la ville. Ni les conseillers, ni les maires d’arrondissements ne sont impliqués dans l’élaboration du budget, encore moins dans l’élaboration du plan de développement de la ville qui sera confié à des compétences privées », a-t-il souligné. Si cela relève des prérogatives du maire conformément à la loi portant collectivités territoriales, force est de constater, de l’avis du groupe municipal UPC, que cette disposition empêche les maires d’arrondissements d’assurer pleinement leurs missions régaliennes. « Nous constatons que les maires d’arrondissements n’ont aucun pouvoir. Même pour s’acheter un simple bic, il faut que ce soit ordonné. Vous êtes obligé d’en acheter en attendant de vous retrouver après à la mairie centrale pour être remboursé. Donc, les maires d’arrondissements n’ont aucune capacité d’agir sur le terrain. Nous, nous dénonçons ce fait », a-t-il soutenu.

Il y a des incohérences dans la gestion du budget de la commune, selon l’UPC

Dans la même veine, le Secrétaire national chargé des questions électorales de l’UPC, Nathanaël Ouédraogo, a relevé que c’est un an de perdu pour la commune de Ouagadougou car, a-t-il constaté, rien ne bouge. « Je vous prends un exemple. Je suis 3e adjoint à la mairie centrale. Jusqu’au jour où je vous parle, je n’ai pas une imprimante pour imprimer quoi que ce soit, après 9 mois de fonction. Ce n’est pas que je n’ai pas manqué d’en demander (…). J’ai été obligé d’acheter une imprimante pour mon bureau. Je ne parle plus de voiture ou de chauffeur car rien que la dernière fois, j’ai été interpellé par le président d’une institution tout simplement parce que la 4e adjointe au maire qui était à la Journée de la femme et qui a pris la parole au nom de la mairie de Ouagadougou lors de cette fête, s’est retrouvée, à la fin, à chercher un taxi au bord de la route. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Cela veut dire que le maire ne s’occupe que de lui-même et fait ce qu’il veut (…). Cela montre qu’il y a des difficultés de gestion évidente de la mairie. Mais lorsqu’il s’agit de faire la fête, on trouve de l’argent. Il y a des centaines de millions de F CFA qui ont été trouvés pour les feux d’artifices, pour faire venir des chanteurs ivoiriens pour danser le Zoblazo alors qu’à l’intérieur, on n’est pas capable de faire une opération similaire pour que nous ayons des matériels adéquats, des véhicules », a-t-il laissé entendre. Face à cette situation, le groupe municipal UPC se contente d’utiliser la dénonciation et la critique, seules armes légales à sa disposition, selon le président dudit groupe, Jean Léonard Bouda. Néanmoins, il nourrit l’espoir que les législateurs procèderont à la relecture de la loi portant attributions des collectivités locales afin de donner plus d’autonomisation à la base. Pour Jean Léonard Bouda, c’est ainsi que les conseillers d’arrondissements pourront pleinement jouer leur partition dans le développement local. « Le développement local doit commencer à partir de la base et non à partir du cabinet et des organes techniques du maire central (…). Pour le développement local, nous ne pouvons pas continuer à prendre des décisions qui viennent de là-haut, sans aucune consultation ou concertation avec la base. Nous avons quitté la période de la servitude et actuellement, nous devons prendre en compte les aspirations des populations », foi de M. Bouda. Outre cela, le groupe municipal UPC a relevé des « incohérences » dans le budget 2017 de la commune de Ouagadougou fixé à hauteur de 25 915 677 413 F CFA. Pour Jean Léonard Bouda et ses camarades, accorder 1 343 686 700 F CFA, soit 5,14% du budget de 25 915 677 413 F CFA aux études de projets est « inopportun », en ce sens qu’il existe une direction des études, des statistiques et de la planification. Décortiquant le budget dans son ensemble, ils trouvent que consacrer « seulement » 167 168 860 de F CFA, soit 0,6% dudit budget à la jeunesse et à l’emploi et 178 620 500 F CFA à la communication, témoignent d’une « offense à la jeunesse de Ouagadougou et d’un mépris aux sacrifices que celle-ci a consentis lors de l’insurrection d’octobre 2014 et de la résistance au putsch de septembre 2015 ». Il en est de même du décaissement de 76 350 000 F CFA, soit 0,3% du budget alloué aux œuvres sociales qu’ils trouvent dérisoire. Car, pour eux, cela revient à demander aux personnes vulnérables de quitter la ville de Ouagadougou sous la gouvernance du MPP.

Mamouda TANKOANO