NOUVELLE ATTAQUE TERRORISTE AU BURKINA : Quand les djihadistes tirent sur une ambulance

La barbarie dans toute sa laideur ! C’est le moins que l’on puisse dire de l’attaque terroriste qui a visé le restaurant Chez Aziz Istanbul très fréquenté par les expatriés, et qui, selon un bilan encore provisoire, aura couté la vie à une vingtaine de personnes. Comme en janvier 2016, le modus operandi des assaillants est le même. Une fois devant le café qu’ils ont pris le soin d’identifier, ils ont ouvert le feu avant de se retrancher dans les locaux du bâtiment qui abrite l’établissement et cela sous la pression des forces de défense et de sécurité qui, en moins d’une demi-heure, se sont déployées sur les lieux de l’attaque. Franchement, les diaristes voudraient tirer sur une ambulance qu’ils ne s’y prendraient autrement. Car c’est au moment ou le Burkina Faso, durement frappé par une crise financière, tentait de gagner la confiance des investisseurs afin de se relever, que les ingénieurs du mal ont choisi de faire à nouveau parler d’eux. Il faudra désormais encore manœuvrer pour rassurer certains partenaires pour qui le Burkina n’est plus un pays sur. C’est dire que le président Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement ont du pain sur la table, tant la tache sera difficile. Certes, en matière de sécurité, il n’y a pas de risque zéro comme on aime à le dire dans la mesure où même les grandes puissances comme la France et les USA, pour ne citer que les deux, sont souvent victimes de ce genre d’incursions meurtrières ; mais les choses sont ainsi faites que chaque investisseur pense être mieux à l’abri chez soi, si fait qu’à chaque attaque terroriste, l’on assiste impuissant à des départs massifs. En tout cas, cette nouvelle attaque en plein cœur de la capitale, deuxième du genre en un an et demi, doit interpeller plus d’un. Car loin de jeter la pierre à qui que ce soit, elle intervient au lendemain d’un bras de fer, pour le moins inutile, entre le gouvernement et les transporteurs routiers. Ces derniers, se refusant de payer la taxe CEDEAO, avaient décidé de forcer les barrières policières et douanières, provoquant une confusion généralisée. A cela s’ajoute la grogne au sein de la police nationale au sujet de la gestion du compte 49, qui a valu le relèvement de certains dispositifs postés sur les grands axes routiers. Tout cela, il faut avoir le courage de le dire, peut avoir favorisé l’entrée de ces diaristes dont on ne connait pas encore la provenance ; les contrôles d’identité ayant été relâchés. Et c’est peu dire. C’est le lieu d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Car c’est dans l’union et l’entente cordiale que nous ne pourrons arracher notre pays de l’œil du cyclone. Quant aux bisbilles et autres quolibets, ils ne feront que profiter à nos ennemis. Et la preuve, pour ceux qui en doutaient encore, vient d’en être donnée. Cela dit, il est plus que jamais urgent d’acter la mise en œuvre de la force commune du G5 sahel qui, jusque-là, n’existe que dans les musettes militaires. Cela permettra de contrôler les différents mouvements au niveau des frontières, hauts lieux de trafics et de contrebandes de tout genre. En tout cas, si jusque-là les chefs d’Etat de la sous-région continuent de louvoyer, ce n’est sans doute pas le cas des djihadistes qui semblent engagés dans une course contre la montre.

