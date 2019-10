PLUS JAMAIS ÇA !

Des civils trucidés par des hommes armés non identifiés ! La scène se déroule à Pobé-Mengao, au Burkina Faso, où un commando, venu d’on ne sait où, a ouvert aveuglément le feu sur des populations innocentes, faisant 16 morts. A quand la fin de cette comptabilité macabre ? Telle est la question que plus d’un Burkinabè se pose, désemparé. Mais en attendant, nous disons plus jamais ça !