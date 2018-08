REVELATIONS :

Référendum constitutionnel : le MATD dément la date du 24 mars 2019

La date du référendum, annoncée pour le 24 mars prochain par la CENI, fait polémique. En effet, le ministère de l’Administration territoriale a réagi à travers un communiqué. Le voici : « Le Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a l'honneur de rappeler à l'ensemble des acteurs du processus électoral, que conformément aux dispositions pertinentes de l'article 122.13 de la loi 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral modifiée par la loi 035-2018/AN du 30 juillet 2018 portant modification du Code électoral, la convocation du corps électoral en vue du référendum constitutionnel est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Administration du territoire. Par conséquent, le Conseil des ministres n'ayant encore statué sur la tenue du référendum constitutionnel, aucune date n'est à ce jour, officiellement arrêtée. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation sait compter sur le sens élevé de responsabilité de tous les acteurs du processus électoral ». Selon nos informations, la date a été arrêtée lors d’une réunion tenue le 13 août dernier à Kosyam, en présence notamment du président du Faso, du Premier ministre, du ministre de l’Administration territoriale et de celui des Affaires étrangères.

CENI – MATD : « Un cafouillage qui rassure les démocrates »

Ceci est la réaction d’un observateur de la scène politique nationale sur la polémique née de la divulgation de la date du référendum par la CENI : « Une annonce de la CENI, celle de la date tant attendue du référendum constitutionnel pour le passage à la Ve République. Réaction, le lendemain, du gouvernement par le canal du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, qui annonce, pour le même référendum, qu’il n’y a point de date retenue pour l’instant. Les observateurs attentifs auront remarqué la nuance, le jeu de mots du ministère de Siméon Sawadogo : « Aucune date n’est officiellement arrêtée ». Quand on sait qu’il y a toujours un décalage entre le moment de la prise de décision et celui de son officialisation, ne serait-ce qu’en raison des lourdeurs bien connues des procédures administratives, on se retrouve dans le monde du tout est possible ! Mais qu’à cela ne tienne, il ne faut point s’offusquer de ce qui s’apparente à un désordre à travers les déclarations du gouvernement et du MATD. Dans le débat qui a précédé l’adoption du nouveau Code électoral en fin juillet, certains milieux ne s’étaient pas gênés de suspecter la CENI de rouler pour le compte du gouvernement. De ce fait, cette mélodie discordante que viennent de nous jouer le gouvernement et la Commission électorale, a de quoi rassurer quant à l’inexistence d’un deal, d’un accord susceptible de tronquer la vérité des urnes entre les deux entités. Mieux, cet incident prive d’argument tous ceux qui seraient tentés d’accuser le gouvernement d’avoir mis sous coupe réglée la CENI. Certes, il n’est pas toujours élégant d’exposer ses divergences en public. Mais à quelque chose, malheur est décidément bon ! Il reste, à présent, à souhaiter que chacun reste dans son rôle républicain. Cela devrait consister, pour la CENI, à toujours œuvrer pour garantir aux Burkinabè de tous bords, des élections libres et transparentes dont les résultats seront conformes au suffrage universel tel qu’exprimé dans les urnes. Quant au gouvernement, loin devrait être pour lui toute velléité de mettre des bâtons dans les roues d’une CENI qu’il doit accompagner à réussir sa mission dont l’intérêt pour la Nation a suffisamment été démontré ».

CMA de Kongoussi : deux associations apportent leur soutien

Le CMA de Kongoussi vient de bénéficier d'un soutien des Associations "Zood Nooma pour le Développement" (AZND) du Burkina et "Scolarité - Santé" de France. D'un coût global estimé à environ 2 000 000 de F CFA, le don se compose de matelas, d'armoires, de bureaux, de chaises, de kits d'hygiène, de kits pour nourrissons...