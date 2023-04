LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Réouverture d’écoles : bravo à la coalition patriote !

Fermées pour cause d’insécurité liée au terrorisme, certaines écoles ont rouvert et les cours y ont repris au grand bonheur des élèves et de leurs parents. C’est le lieu de rendre un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui ont mouillé… le treillis pour qu’ait lieu la réouverture de ces infrastructures scolaires. Le meilleur est à venir. Car, à l’allure où vont les choses, il y a fort à parier que la victoire sur l’ennemi sera certaine. Tel un roseau, le Burkina plie mais ne rompra pas. Bravo donc à la coalition patriote !

COUP DE GUEULE

Vente illégale du gaz : « il faut quitter dans ça ! »

Un dépôt illégal de bouteilles de gaz (près de 400) a été démantelé par les services de contrôle au quartier Patte d’Oie de Ouagadougou. Le faussaire dont on dit qu’il a pris la poudre d’escampette, procédait au reconditionnement de ces bouteilles et cela, avec tous les risques que cela comporte aussi bien pour lui-même que pour les populations riveraines ; les conditions n’étant pas réunies. Voyez-vous ? On a l’impression que certains, dans la recherche effrénée de l’argent, ne se fixent aucune limite. « Il faut quitter dans ça ! »