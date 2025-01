9e édition des 10 km de Ouaga : De grandes innovations attendues

Le Comité d’organisation des 10 km de Ouaga organise la 9e édition de son activité, le dimanche 19 janvier 2025. L’annonce a été faite, le samedi 11 janvier dernier, au cours d’une conférence de presse, au centre sportif Jean Simporé (CSJS)

Des innovations majeures sont attendues à cette 9e édition. On peut citer entre autres, la suppression d une boucle, au regard, selon les organisateurs, du nombre de plus en plus croissant des coureurs, une course de 1km (500 m en aller et retour) dédiée aux enfants afin de leur permettre de s’initier à la culture des 10 km, et une séance de sensibilisation sur le port du casque avec la participation des motards du Faso. « Au titre des innovations, on a aussi tenu compte de la presse en termes de mobilité en s’inspirant des cyclistes, avec les motards du Faso qui vont escorter nos amis de la presse, afin de leur permettre de suivre de bout en bout la course. Il y a également une grosse innovation au niveau du circuit qui va consister à éviter les endroits les plus engorgés pour avoir plus d’effectivité pour les coureurs et plus de sécurité. Parlant de sécurité, nous allons profiter de la présence des motards du Faso, pour faire une sensibilisation sur le port du casque » a déclaré William Ouédraogo, du comité d’organisation. Deux catégories (2) de coureurs s’affronteront sur différents parcours. Les jeunes (filles et garçons) de moins de 18 ans des établissements scolaires et secondaires, des clubs sportifs seront lancés sur 5 km et une course de 10 km, constituant l’épreuve phare de cette activité mettra aux prises les hommes et les femmes de plus de 18 ans. Le circuit partira du Centre Sportif Jean Simporé (CSJS), traversera Wentenga et Dagnoin pour emprunter le boulevard de la circulaire, puis l’avenue Thomas Sankara pour finir au centre sportif Jean Simporé. A l’instar des précédentes éditions, la participation à cette 9è édition du 10 km de Ouaga sera payante (2000 FCFA pour les seniors et 500 FCFA pour les jeunes). En prélude à la course du dimanche, un village de la course se tiendra également la veille, samedi au centre sportif Jean Simporé, situé aux 1200 logements. « C’est aussi un cadre réservé aux partenaires de la course de se faire connaitre et faire connaitre leurs produits par la centaine d’athlètes et sympathisants du 10km de Ouaga » a laissé entendre William Ouédraogo. Le vainqueur de cette édition des 10 km de Ouaga empochera la somme de 500000FCFA, un trophée et une médaille d’or. Quant à celui du 5 km, il repartira avec une tablette, un trophée et une enveloppe de 100000FCA. Des médailles de participation seront également attribuées à tous ceux qui franchiront la ligne d’arrivée. A moins d’une semaine de l’événement, le budget, selon les organisateurs n’est pas encore bouclé. « Nous lançons un appel à tous ceux qui voudront nous accompagner pour la réussite de l’évènement » a déclaré William Ouédraogo. Pour rappel, l’objectif général des 10km de Ouaga, est entre autres, de promouvoir la pratique de la course à pied et de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des populations urbaines, réunir l’ensemble des parties prenantes du sport autour de cette manifestation, participer à l’amélioration des performances et de la compétitivité des athlètes nationaux et internationaux. Les participants attendent plus de 2000 athlètes à cette fête dédiée à la jeunesse burkinabè

Seydou TRAORE