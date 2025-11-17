APPEL A DES ENQUETES SUR LES VIOLENCES EN TANZANIE : L’ONU sera-t-elle entendue ?

La présidentielle du 29 octobre dernier en Tanzanie, remportée haut la main par la présidente sortante, Samia Suhulu Hassan, continue de faire des vagues au-delà même des frontières du pays. Cette fois-ci, c’est l’ONU, à travers son Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH), qui est montée au créneau pour réclamer l’ouverture d’enquêtes suite aux violences postélectorales du scrutin. L’organisation mondiale basée à New-York est d’autant plus inquiète que la situation sociopolitique n’a eu de cesse de se dégrader dans cette ancienne colonie britannique d’Afrique de l’Est, où les manifestations contre le pouvoir ont été violemment réprimées après cette présidentielle qui cristallisait les attentions et déchaînait les passions. Un scrutin qui se présentait aussi comme un véritable test de confiance auprès du peuple, pour la successeuse de John Magufuli, décédé brutalement du Covid-19 en mars 2021, à l’entame de son second mandat.

Le pouvoir semble minimiser les violences et les morts

Et les ingrédients d’une crise électorale étaient d’autant plus réunis que non content d’avoir travaillé en amont à écarter les candidats susceptibles de contrarier les ambitions de la présidente sortante dans les urnes, le pouvoir n’a pas fait dans la dentelle pour réfréner les ardeurs des manifestants. C’est dire le climat de terreur qui régnait en Tanzanie où, entre disqualifications arbitraires et emprisonnements d’opposants, disparitions, intimidations de militants, l’opposition en a vu de toutes les couleurs et a eu du mal à exister dans une élection qui était jouée d’avance. Mais si Samia Suhulu Hassan a vaincu sans péril, l’ONU semble avoir beaucoup à redire sur la manière d’y parvenir et les conditions du scrutin qui, à en croire le HCDH, pêchent par de nombreuses atteintes aux droits de l’Homme. D’où son appel à des enquêtes dans un contexte où la guerre des chiffres fait rage entre l’opposition qui évoque des centaines de morts et le pouvoir qui dit autre chose ou en rejetant toute responsabilité. Toujours est-il qu’en plus des pertes en vies humaines, l’organisation mondiale s’inquiète de nombreux cas d’arrestations sans fondement juridique clairement établi, au nombre desquelles figureraient des enfants envoyés vers des destinations inconnues. Elle demande aussi la libération immédiate des opposants politiques, tout en insistant sur la nécessité de faire la lumière sur les graves violations des droits humains afin que celles-ci ne restent pas impunies. La question qui se pose est de savoir si l’ONU sera entendue. La question est d’autant plus fondée que jusque-là, le pouvoir semble minimiser les violences et les morts. C’est pourquoi il importe qu’au-delà de la requête de l’ONU, l’enquête puisse être indépendante. Quand on sait que cela ne saurait se réaliser sans l’aval des autorités de Dodoma, autant dire que l’ONU doit aller au-delà des simples déclarations pour créer les conditions de réalisation de ladite enquête. Cela est d’autant plus un impératif que l’on se demande si laissées à elles-mêmes, les autorités tanzaniennes accepteront d’ouvrir une telle enquête. Et rien ne dit que si elles acceptent de le faire, elles ne mettront pas en place une commission d’enquête composée d’Hommes acquis pour, comme qui dirait, noyer le poisson dans l’eau, comme cela a souvent été donné de voir sous nos tropiques en Afrique.

La Tanzanie renvoie une mauvaise image de sa démocratie

Quoi qu’il en soit, cette sortie de l’ONU traduit toute la gravité de la situation en Tanzanie. Une situation qui n’a pas laissé indifférents l’Eglise catholique et le Conseil des Imans qui s’en étaient déjà émus en condamnant les violences, tout en appelant à l’ouverture d’une enquête. C’est dire si la pression s’accentue de plus en plus sur le pouvoir tanzanien qui semble d’autant plus gêné aux entournures qu’il n’a pas mis du temps à annoncer l’organisation d’un dialogue politique pour tenter de décrisper l’atmosphère. Dans la foulée, il a procédé à la libération d’opposants, parmi lesquels un des leaders du Chadema, le principal parti d’opposition. Cela suffira-t-il à faire baisser les tensions ? Rien n’est moins sûr dans un contexte où l’opposition ne semble pas preneuse de l’offre de dialogue du pouvoir. C’est dire si la crise est très profonde. Et cela pose, une fois de plus, la problématique du rapport des dirigeants africains au pouvoir, que certains ne sont pas loin de considérer comme une rente viagère qu’ils luttent de toutes leurs forces pour conserver et cela, par tous les moyens. Il faut que cela change. Car, si sous d’autres cieux, en Afrique, certains pays peuvent organiser des élections sans heurts, pourquoi ne pourrait-on pas le faire partout ailleurs sur le continent noir, si l’on s’en donne la peine et les moyens ? Pour le reste, avec cette crise, la Tanzanie renvoie une mauvaise image de sa démocratie en se présentant comme l’un des rares pays anglophones à surprendre désagréablement par une élection qui restera dans les annales, comme l’une des plus meurtrières.

« Le Pays »



