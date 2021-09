On ne le dira jamais assez ! L’utilisation des herbicides et autres pesticides constitue une menace pour notre éco-système. C’est même un truisme de le dire au regard des effets dévastateurs que cela engendre. Malheureusement, on fait le constat que ces produits nuisibles même à l’homme, inondent le marché au point que l’on se demande si certains sont homologués. C’est le lieu donc d’inviter les plus hautes autorités à ouvrir l’œil et le bon.

Fidèle KONSIAMBO