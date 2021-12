Depuis l’avènement de l’insécurité liée au terrorisme, on n’entend plus parler de « coupures de routes ». Cette expression a disparu au profit d’une autre : « hommes armés non identifiés». Quand on sait que certaines attaques ne sont pas du fait des terroristes, n’y a-t-il pas lieu de changer de discours pour ne pas servir la cause de bandits qui profitent de la situation pour commettre leurs basses besognes ? Cela est d’autant plus nécessaire que l’on a l’impression que certains, au regard du contexte, veulent pêcher en eaux troubles et espérer ainsi échapper aux fourches caudines de la Justice. C’est tout simplement inacceptable !

Boundi OUOBA