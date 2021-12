S’il y a un fruit très prisé par ces temps qui courent, c’est bien la pastèque dont la consommation, on le sait, apporte des nutriments à l’organisme. Mais on fait le constat que les conditions d’hygiène dans lesquelles on vend ce fruit, laissent parfois à désirer. Car, très souvent, on le voit découpé en plusieurs morceaux exposés sur des plateaux, à la merci des mouches et de la poussière. Toute chose qui n’est pas sans conséquence sur la santé des clients ; d’où la nécessité pour ces derniers, de se montrer regardants sur ce qu’ils payent sur la place publique.

Didédoua Franck

ZINGUE