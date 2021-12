Prendre « un petit Nescafé » ou « un petit thé» dans un kiosque, fait énormément plaisir ! Si certaines personnes le font, ce n’est pas parce qu’elles ne peuvent pas se l’offrir à la maison. Loin s’en faut ! C’est juste parfois pour échanger avec des amis. Mais la déception est souvent grande lorsqu’on regarde l’état de certains kiosques. Des verres ou tasses sales, des endroits mal nettoyés pour ne pas dire un cadre insalubre. Et pire, certains propriétaires ont même le culot de laisser des enfants servir les clients ; des enfants parfois en guenilles et très sales. Certes, le commerce nourrit son Homme mais encore faut-il que celui qui l’exerce y mette du sérieux. Et satisfaire la clientèle fait partie des règles élémentaires.

Didédoua Franck

ZINGUE