A la faveur des fêtes de fin d’année, on fait le constat que le prix du parking a augmenté par endroits et cela, on ne sait trop pour quelle raison. C’est le cas, par exemple, des parkings situés dans les alentours du Grand marché de Ouaga où le prix est passé de 100 à 200 F CFA. Quand on sait que les prix du parking sont homologués par les autorités municipales, on ne peut qu’en appeler à l’implication de ces dernières afin que soit mis de l’ordre, surtout par ces temps qui courent où les mouettes volent bas.

Issa SIGUIRE