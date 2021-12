A l’occasion des fêtes de fin d’année, on fait le constat que l’hygiène n’est pas au rendez-vous sur certains sites de vente de gallinacées où se dégagent des puanteurs et autres odeurs pestilentielles. Par-ci, par-là, on voit des tas de détritus ou des déchets d’animaux qui finissent par rebuter certains clients. C’est le lieu donc d’en appeler à la responsabilité des vendeurs de poulets et leurs comparses pour qu’ils mettent un point d’honneur à rendre propre leur cadre de travail. C’est à ce prix qu’ils pourront travailler à fidéliser leurs clients.

Didédoua Franck ZINGUE