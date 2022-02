Depuis quelque temps, on fait le constat qu’il y a une pénurie de gaz un peu partout à travers le territoire national. Ce problème, on le sait, est devenu si récurrent qu’il inquiète plus d’un. Car, tout porte à croire qu’il y a des individus mal intentionnés qui font de la rétention expresse pour pouvoir faire dans la spéculation. Toute chose qu’il faut déplorer, surtout au regard du renchérissement du coût de la vie, qui est le nôtre. Les autorités sont donc interpellées.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN