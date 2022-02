La mise en place des délégations spéciales consécutive à la dissolution des conseils municipaux et régionaux, enregistre par endroits, des couacs. En effet, on fait le constat qu’il y a des gens qui font des pieds et des mains pour en être membres tant et si bien qu’ils n’hésitent pas à user parfois de manœuvres dolosives. C’est la preuve, s’il en est, que tous ces gens-là ne cherchent pas à servir mais à se servir. Les nouvelles autorités doivent se montrer plus vigilantes.

Issa SIGUIRE