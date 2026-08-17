CHANGSHA SUNLIGHT : Le constructeur chinois des équipements agricoles

Poursuivant leur séjour à Changsha dans la province du Hunan, en Chine, des responsables de médias burkinabè et leurs confrères d’autres nationalités, étaient dans les locaux de la Changsha Sunlight Agricultural Machinery Facilities. Il s’agit d’une entreprise intervenant dans le domaine de la fabrication des équipements agricoles.

Changsha Sunlight Agricultural Machinery Facilities est un constructeur chinois installé dans la Zone de développement économique et technologique de Ningxiang, à Changsha dans la province du Hunan. Arrivés sur les lieux, les leaders de médias burkinabè et leurs confrères ont été accueillis par le premier responsable de l’entreprise, Marco Zhou, et ses collaborateurs mobilisés pour la circonstance. Tout en exprimant sa fierté d’accueillir les Hommes de medias dans ses locaux, il saisit l’occasion pour présenter son entreprise qui, dit-il, intervient dans la conception et la production des équipements agricoles, notamment les tracteurs, les épandeurs d’engrais, les motoculteurs rotatifs, des machines semis directs, etc. Certifiée ISO 9001-2008, Changsha Sunlight Agricultural Machinery Facilities bénéficie de labels de conformité industrielle et du soutien gouvernemental liés aux usines de fabrication à forte valeur technologique. Selon le premier responsable, les équipements de son entreprise sont appréciés pour leur adaptabilité et leur excellent rapport qualité-prix. Toute chose, poursuit-il, qui facilite l’écoulement de ses produits sur le marché international, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen Orient et en Amérique du Sud. A Africa International Expo en 2025 au Kenya, l’intégralité des machines de Changsha Sunlight Agricultural Machinery Facilities, exposées sur le site, a été vendue. Acteur-clé de l’explosion des exportations du Hunan et forte de son savoir-faire industriel, l’entreprise a été sélectionnée par les autorités pour représenter la province du Hunan lors d’événements Internationaux. C’est à l’issue de cette présentation, que les journalistes ont parcouru les différents segments de l’entreprise où ils ont pu apercevoir des ouvriers rompus à la tâche. Ils ont pu s’imprégner du circuit de production des équipements agricoles dont certains étaient déjà disponibles.

Boundi OUOBA

(Changsha en Chine)



