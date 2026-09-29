PLUS JAMAIS ÇA !
Avec la rentrée scolaire, des individus n’ont trouvé mieux à faire que de chercher à escroquer les parents d’élèves. En effet, ils proposent des kits scolaires en ligne avec une livraison rapide. Une fois la commande faite et l’acompte exigé payé ou la totalité de la somme réglée via Mobile Money, ils deviennent injoignables, laissant ainsi le pauvre parent d’élève qui n’a plus que ses yeux pour pleurer. Dans ce contexte où de nombreux parents éprouvent des difficultés pour scolariser leurs enfants, il est inacceptable que des individus en rajoutent à leurs souffrances. Prudence donc ! En attendant, plus jamais ça !