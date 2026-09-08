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PLUS JAMAIS ÇA !


La commercialisation de produits pharmaceutiques prohibés, est une pratique qui a la peau dure dans notre pays. En effet, en dépit de la répression dont sont victimes les auteurs, il y en a qui continuent d’en faire à leur tête. Pour eux, seul compte le profit qu’ils peuvent en tirer. Le reste, ils s’en soucient comme d’une guigne. Franchement, c’est tout simplement inhumain. C’est dire s’il y a des gens qui sont prêts à sacrifier la vie des autres pour assouvir leurs desseins. Plus jamais ça !


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