PLUS JAMAIS ÇA
Le constat est alarmant. En effet, de plus en plus, bien des jeunes se baladent avec des couteaux en poche et qui, à la moindre altercation, sont prêts à en découdre avec les autres. Pourquoi une telle culture de la violence ? Telle est la question que l’on ne peut s’empêcher de se poser, surtout au regard du contexte sécuritaire qui est le nôtre. En tout cas, il faut que les uns et les autres comprennent que la vie humaine est sacrée et que nul n’a le droit de l’ôter à autrui. Plus jamais ça !