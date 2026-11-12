CHEIKH SOUFI MOAZE OUEDRAOGO, GUIDE SPIRITUEL : «On peut défendre sa religion sans attaquer celle de l’autre »

La Communauté internationale des soufis (CIS) a célébré en différé, le Maouloud 2026, dans la nuit du 7 novembre dernier. L’évènement s’est tenu à Tanghin, au domicile de Cheikh Soufi Moaze Ouédraogo, a mobilisé plusieurs fidèles. Principal conférencier au cours de cette nuit de spiritualité, le grand guide spirituel des Soufis a prêché la paix et la cohésion sociale, à travers notamment l’acceptation de l’autre dans sa différence. La paix n’est pas un vain mot, mais un comportement. Fort de cette conviction, Cheikh Soufi Moaze Ouédraogo a rappelé au cours de sa prêche, que cette paix ne se construit pas uniquement dans les lieux de prière, mais dans les comportements quotidiens, dans la manière de considérer son prochain et dans la capacité à accepter celui qui ne partage pas les mêmes convictions.Cette célébration en différé du Maouloud 2026, était placée sous le thème «Cohésion sociale et tolérance religieuse». Un choix thématique que le président de la Communauté internationale des soufis (CIS) explique par le contexte actuel du pays où les filles et fils de cette Nation ont besoin de paix et de cohésion harmonieuse.En tout cas, au cours de cette conférence, le guide religieux n’a pas manqué de le rappeler. Il l’a même martelé : le Burkina Faso a plus que jamais besoin de tolérance, de respect mutuel et d’acceptation entre ses populations. Il a dit regretter certains agissements et attitudes qui contribuent à fragiliser les relations entre les communautés. Pour le mollah, les convictions religieuses ne doivent pas être un motif d’insultes ni de divisions. Chaque croyant, a-t-il insisté, doit pouvoir pratiquer et défendre sa religion sans porter atteinte aux convictions des autres. «On peut défendre sa religion sans attaquer celle de l’autre. On peut faire valoir sa religion sans vouloir humilier ou insulter celle d’autrui », a-t-il rappelé.

La foi ne devrait jamais servir de prétexte pour rejeter son prochain

Pour ce faire, le guide spirituel a appelé les fidèles à faire preuve de retenue et à respecter les différences religieuses. Car, la foi ne devrait jamais servir de prétexte pour rejeter son prochain. Cette foi doit au contraire, contribuer à rapprocher les personnes et à consolider les liens sociaux, a-t-il défendu.Du reste, pour Cheikh Soufi Moaze Ouédraogo, même la tolérance religieuse n’est pas une garantie pour faire régner une paix véritable entre les communautés. A l’entendre, en plus de cette nécessaire tolérance interreligieuse, il faut également débarrasser les relations humaines de tout mépris et toute haine. «Pour qu’il y ait la paix, on n’a pas besoin de lire la Bible ou le Coran et d’aller prier seulement tous les jours. Mais aussi, il faut que les uns et les autres apprennent à s’accepter et à se respecter», a-t-il prêché. Pour le guide religieux, le respect de l’autre, l’acceptation de sa différence, de ses croyances religieuses sont des conditions indispensables pour une société apaisée. Cheikh Soufi Moaze Ouédraogo a exprimé sa reconnaissance aux participants venus de différents horizons pour prendre part à cette célébration. Il a particulièrement salué la présence de guides religieux et de disciples ayant effectué le déplacement depuis plusieurs pays et d’autres continents. Une mobilisation qui, pour lui, témoigne de l’attachement des participants aux valeurs qu’il défend depuis plusieurs années.La célébration en différé du Maouloud 2026 a été marquée par des activités spirituelles, notamment des séances de lecture du Coran dès les premières heures de la journée avec la participation de disciples.

Siaka CISSE