RENCONTRE DE LA TURQUIE SUR LE CLIMAT : La COP31 à l’épreuve des enjeux géopolitiques et stratégiques

Le 9 novembre dernier, s’est ouvert à Antalya en Turquie, le 31e sommet mondial sur le climat, qui se poursuit jusqu’à la fin du mois. Un sommet organisé en tandem avec l’Australie qui est chargée de mener les négociations. C’est donc sous le double leadership d’Ankara et de Canberra que se tient cette rencontre dont les thématiques majeures tournent autour de questions essentielles comme le financement climatique, l’adaptation aux impacts climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition juste et le mouvement zéro déchet. Les enjeux principaux restent l’éternelle question des financements et la mise en œuvre des engagements internationaux sur le climat. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les sommets sur le climat se suivent à intervalles réguliers, mais les recommandations peinent à connaître leur mise en œuvre escomptée sur le terrain. La preuve en est que plus de dix ans après la COP21 qui s’est tenue en 2015 dans la capitale française, la mise en œuvre de ses recommandations reste encore d’actualité au point d’en faire un sujet de discussions de cette COP31. La question qui se pose est de savoir si les participants parviendront à s’accorder sur des points susceptibles de faire bouger les lignes dans le sens voulu, dans cette lutte contre le réchauffement climatique qui peine encore à fédérer les énergies. Les grandes puissances qui sont aussi les plus grands pollueurs, rechignant toujours à assumer leurs responsabilités en refusant obstinément de cracher au bassinet. Pendant ce temps, entre canicule de sécheresse, inondations inédites liées à la montée des eaux et vents violents, le dérèglement climatique met chaque jour un peu plus la planète en danger.

Cette COP31 ne se veut pas une conférence de plus

Et ces sommets apparaissent comme autant de piqûres de rappel d’une situation climatique de plus en plus critique, et nécessitant aussi bien des mesures hardies qu’un engagement fort des dirigeants. Et c’est toute la difficulté de ces COP qui se suivent comme des foires et dont les recommandations semblent d’autant plus faites pour les placards, que l’on ne sent aucune volonté réelle de les faire aboutir, dès lors que les intérêts des grandes puissances sont en jeu. Et tout porte à croire que ce n’est pas demain la veille que l’émancipation du monde, des énergies fossiles connues pour leurs effets nocifs sur le climat, sera une réalité, quand bien même au niveau supérieur de la gouvernance mondiale, l’on est conscient des dangers que cela fait courir à la planète. Et la situation se complexifie, d’autant plus que cette COP31 se tient dans un contexte de guerres et de fortes tensions géopolitiques. Au point que l’on se demande si cela ne va pas éclipser peu ou prou, les débats sur le climat. Quoi qu’il en soit, entre promesses de neutralité carbone, débats sur les énergies renouvelables et exigence croissante de justice climatique, cette COP31 ne se veut pas une conférence de plus. Mais l’on attend de voir si elle pourra produire des décisions qui impactent réellement la vie de populations prises entre le marteau de la crise énergétique qui a vu une flambée sans précédent des prix du pétrole et du gaz et l’enclume des catastrophes naturelles dues au dérèglement climatique.

On attend de voir ce qui sortira de ce sommet d’Antalya

C’est dire le poids des enjeux et des attentes de cette COP31 dont les discussions se concentreront sur les questions d’électrification comme alternative reposant sur des énergies renouvelables, mais aussi sur la réduction des gaz à effet de serre et la mise en œuvre des accords de Paris. Pour le reste, il appartient à la Conférence des parties sur le climat, de se donner les moyens de sa politique en travaillant à traduire les engagements des pays, en actions concrètes. Il y va de sa crédibilité ; toute chose qui pourrait impacter la participation de certains pays à l’avenir. Déjà, il y a comme une rupture de confiance entre les pays développés qui ne tiennent pas leurs promesses de financements promis et les pays en développement qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Et l’Afrique peut nourrir d’autant plus d’amertume qu’en tant que continent le moins pollueur, il reste malgré tout l’un des plus vulnérables. Alors que ces financements étaient censés l’aider à renforcer sa capacité d’adaptation aux impacts déjà visibles du changement climatique. En tout état de cause, maintenant qu’il est lancé, on attend de voir ce qui sortira de ce sommet d’Antalya. L’on espère seulement qu’il ne sera pas un sommet de plus.

« Le Pays »