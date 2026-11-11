SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

​Organisation du SIAO et du Tour du Faso : bravo à tous les acteurs !

​La 18e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) et la 37e édition du Tour du Faso se sont tenues simultanément au Burkina Faso. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux événements majeurs ont drainé du monde et se sont déroulés sans couac ni anicroche. Toute chose qui mérite d’être relevée et saluée à sa juste valeur. Bravo donc à tous les acteurs qui ont mis les bouchées doubles pour que l’on parvienne à un tel résultat !

​COUP DE GUEULE

​Pratique de l’excision : « Il faut quitter dans ça » !

En dépit des campagnes de sensibilisation menées ça et là, il s’en trouve des gens qui continuent de pratiquer l’excision, comme si de rien n’était. En effet, des gens ont été jugés et condamnés, mais certains en font toujours à leur tête. Le dernier cas en date a été celui d’une exciseuse condamnée à 12 ans de prison ferme à Boussouma dans les Koulsé. On espère que les uns et les autres en prendront de la graine et que la pratique de l’excision prendra fin dans notre pays. « Il faut quitter dans ça » !