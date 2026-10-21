LA SEMAINE DE RAOGO

​COUP DE CŒUR

​Soutien à un enseignant victime de vol à Kampti : merci aux bonnes volontés !

​Alors qu’il s’est fait voler sa mobylette, un enseignant en service à Kampti, a bénéficié de la solidarité de bonnes volontés, notamment de ses collègues. En effet, ces derniers, a-t-on appris, se sont cotisés pour lui venir en aide en lui achetant une nouvelle moto et ce, afin de lui faciliter la tâche. Pour un geste de soutien qui mérite d’être salué à sa juste valeur, c’en est un ; tant il apporte du baume au cœur du bénéficiaire qui, certainement, ne savait pas à quel saint se vouer. Franchement, merci à toutes ces bonnes volontés qui se sont mobilisées pour la circonstance ! Le bon Dieu le leur rendra au centuple !

​COUP DE GUEULE

Tentative de corruption d’agents des douanes : « Il faut quitter dans ça ! »

​Il tente de corrompre des agents de la douane et se fait prendre à son propre piège. C’est, du moins, ce qu’a osé faire un trafiquant de produits prohibés qui, plutôt que de chercher à faire amande honorable, a voulu acheter la conscience des douaniers qui l’ont finalement épinglé. Voyez-vous ? On espère que cela servira de leçon aux uns et aux autres qui comprendront que la corruption est un vilain défaut et qu’elle mérite d’être combattue avec la dernière énergie ; tant elle constitue un véritable goulot d’étranglement pour notre pays. « Il faut quitter dans ça ! »