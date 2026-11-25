LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Rapatriement de Burkinabè de Guinée : merci à tous les acteurs !

Suite aux événements de Guinée, d’où ont été refoulés la plupart de nos compatriotes qui y servaient en qualité d’orpailleurs, il s’est mis en place une chaîne de solidarité. En effet, sous les auspices du gouvernement, les opérations de rapatriement se sont très bien déroulées. D’où la nécessité de rendre un hommage appuyé à tous les acteurs qui ont volé au secours de ces compatriotes qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Merci et félicitations à tous ! Puisse le bon Dieu rendre aux uns et aux autres, au centuple de leurs bienfaits afin que prévale pour toujours, cette forme de solidarité agissante.

COUP DE GUEULE

Vol et bris de scellés impliquant des acteurs de la Justice : il faut arrêter ça !

Quatre personnes dont un greffier et un agent de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP), ont été épinglés et placés sous mandat de dépôt pour vol, bris de scellés et cession de stupéfiants. A ce qu’on dit, le greffier a profité de la libération du Palais de justice de Manga pour commettre son forfait. Franchement, la morale, comme qui dirait, agonise dans notre pays au point que ceux qui étaient censés combattre un fléau en soient devenus les principaux acteurs, foulant ainsi au pied l’éthique et la conscience professionnelles. Il faut arrêter ça !