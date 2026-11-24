DECISION DU TAS SUR LA FINALE DE LA CAN 2025 : Les leçons à tirer

Dix mois ! C’est ce qu’il aura fallu au football africain pour connaître le vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, qui a opposé le Maroc au Sénégal. Une finale inédite qui a commencé sur la pelouse du Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, le 18 janvier 2026, pour s’achever au Tribunal arbitral du sport (TAS) en Lausanne en Suisse, qui a rendu son verdict le 24 novembre dernier. Et c’est au grand soulagement de nombreux amoureux du football africain, que l’institution internationale d’arbitrage a tranché en faveur du Sénégal. Une décision qui rétablit les Lions de la Teranga dans leurs droits de champions et qui vient clore plusieurs mois de débats enflammés. Et ce n’est que justice. Car, la vérité du terrain a triomphé. Toujours est-il que ce qui s’est passé à Rabat, était du jamais vu dans l’histoire de cette compétition dont la notoriété est allée grandissante au fil des éditions, en plus de son trophée qui est devenu le plus convoité sur le continent noir. Et ce n’est pas pour rien que le Maroc et le Sénégal tenaient tant, chacun de son côté, à voir son nom gravé dessus. Car, au-delà des récompenses matérielles et financières, cette compétition est devenue une question de reconnaissance et de prestige pour le vainqueur. Pour en revenir à cette 35e édition de la CAN, elle restera dans les mémoires comme l’une des plus spectaculaires et des plus abouties avec des infrastructures ultra- modernes, jusqu’à cette finale chaotique qui a transformé une réussite organisationnelle en un regrettable échec. Un spectacle désolant de contestation arbitrale sur fond de retrait et de retour de l’équipe du Sénégal sur le terrain, ainsi que de violences dans les tribunes qui ont contribué à ternir l’image du football africain.

Une décision contraire aurait posé un grave précédent

Comble du ridicule, la Confédération africaine de football CAF) a brillé par une gestion catastrophique de la situation en couronnant le Sénégal vainqueur 1-0 sur le terrain à l’issue de la rencontre, avant de se dédire quelques mois plus tard à travers une décision controversée de son jury d’appel qui a déclaré le Maroc gagnant par forfait sur tapis vert. Une décision vivement contestée par le Sénégal qui a porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport qui vient de rendre son verdict qui n’est ni plus ni moins qu’un cinglant désaveu pour la CAF. Car, au-delà des irrégularités qui ont prévalu à l’annulation de sa décision, une décision contraire aurait posé un grave précédent dans l’histoire de cette compétition. Cela aurait même pu renforcer les incompréhensions et les suspicions, voire alimenter des rancœurs dans une compétition qui vise pourtant à rapprocher les peuples. Mais à présent que le verdict du TAS est tombé et au regard de la sensibilité du sujet, il appartient aux responsables de la CAF et aux dirigeants politiques des deux pays, de travailler à l’apaisement au niveau des supporters qui pourraient se voir groggys par cette décision, sous le coup de l’émotion. C’est dire combien l’épisode lamentable et pénible de cette finale de CAN qui a connu son épilogue devant les tribunaux, aura porté un coup à l’image du football africain. Mais le mal étant déjà fait, il ne reste qu’à en tirer des leçons pour l’avenir.

Le football est un jeu qui doit s’arrêter au bord de la pelouse

Déjà, il était temps pour le TAS de rendre sa décision avant la tenue de la prochaine CAN prévue en 2027 ; histoire d’exorciser les démons de l’édition écoulée afin de permettre au prochain rendez-vous sportif, de se dérouler dans un climat apaisé, où l’équité, la justice et l’esprit de fair-play, seront les maîtres-mots. C’est le lieu aussi de rappeler la nécessité du respect des règles du jeu et des valeurs du football, par tous les acteurs. A commencer par la CAF qui porte la responsabilité de ce fiasco et qui doit balayer devant sa porte en revoyant le fonctionnement de ses propres instances. Car, au-delà du spectacle désolant de la finale qui a fait de l’Afrique, la risée du monde, c’est en raison de ses propres contradictions internes que ce litige est arrivé jusqu’au TAS. Comme si l’Afrique n’était pas capable de régler elle-même ses propres différends. C’est dire si dans les textes de ses compétitions, la CAF doit avoir ses propres mécanismes pour vider ses contentieux. Et disons-le tout net, dix mois pour désigner le vainqueur de la plus prestigieuse compétition continentale, qui plus est, par une instance judiciaire extérieure, ça fait désordre. En tout état de cause, au-delà de la compétition, le football est un jeu qui doit s’arrêter au bord de la pelouse et qui n’a rien à faire devant des tribunaux. Et c’est peu dire que cette décision du TAS fera date. Car, autant elle fait des heureux d’une part et des mécontents d’autre part, autant elle ne laissera pas le football africain indemne. Pour le reste, il est toujours dramatique de gagner sur le terrain et de perdre une Coupe sur une décision prise entre quatre murs. Tout comme il n’y a pas de gloire à se voir octroyer un trophée perdu sur le rectangle vert.

« Le Pays »