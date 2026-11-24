PLUS JAMAIS ÇA !
Une importante quantité d’huiles alimentaires destinées à des cantines scolaires, a été retrouvée périmée. Cela s’est passé dans la Circonscription d’éducation de base de Kaya 2 dont la plupart des premiers responsables ont été relevés. Pourquoi en est-on arrivé là ? S’agit-il d’un manque de vigilance ? Ou d’une forme de gaspillage des deniers publics ? En tout cas, en attendant que soient trouvées des réponses à ces questions, nous disons : Plus jamais ça. Surtout quand on sait que les cantines scolaires constituent un maillon important de soutien à la fréquentation scolaire de bien des enfants.