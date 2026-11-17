PLUS JAMAIS ÇA !
Des acteurs de la Justice qui se rendent coupables de comportements répréhensibles dans l’établissement de documents administratifs, en l’occurrence des Certificats de nationalité. En effet, aux fins de détourner les frais d’enregistrement, ils collectaient les demandes de Certificats de nationalité auprès de justifiables et reportaient des numéros fictifs sur lesdits documents. De telles pratiques sont pour le moins inadmissibles et rappellent que certains ne sont pas dignes des postes qu’ils occupent. Heureusement qu’ils ont été démasqués. Plus jamais ça !