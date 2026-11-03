PLUS JAMAIS ÇA
Un escroc qui se fait passer pour un agent de l’Office national de l’eau et assainissement (ONEA) pour arnaquer les populations. L’alerte a été donnée par la Nationale de l’eau elle-même qui, tout en appelant à la vigilance, rappelle aux uns et aux autres les éléments d’identification de ses agents sur le terrain. Voyez-vous ? C’est dire s’il y a des gens qui sont si courageux qu’ils sont prêts à tout ; l’essentiel étant pour eux de se faire des sous. C’est tout simplement déplorable !
Plus Jamais ça !