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PLUS JAMAIS ÇA


Un escroc qui se fait passer pour un agent de l’Office national de l’eau et assainissement (ONEA) pour arnaquer les populations. L’alerte a été donnée par la Nationale de l’eau elle-même qui, tout en appelant à la vigilance, rappelle aux uns et aux autres les éléments d’identification de ses agents sur le terrain. Voyez-vous ? C’est dire s’il y a des gens qui sont si courageux qu’ils sont prêts à tout ; l’essentiel étant pour eux de se faire des sous. C’est tout simplement déplorable !

Plus Jamais ça !


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