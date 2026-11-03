MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Le paysage politique ivoirien vient d’enregistrer une nouvelle formation politique. Il s’agit du parti La Côte d’Ivoire souveraine (CIS) de l’ancien candidat indépendant à la présidentielle d’octobre 2025, Ahoua Don Mello. Après plusieurs mois d’annonce, l’ancien cadre du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a officialisé, le 2 novembre dernier, la naissance de sa propre formation politique qui a « entamé ses activités politiques à compter du 30 octobre 2026 ». Dans une note, Ahoua Don Mello a présenté la CIS comme un parti politique qui « veut remettre les citoyens au centre de la vie politique et économique ». Il a fait savoir que le congrès fondateur du parti aura lieu en février 2027, à la Fondation Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro, sous le thème : «Conquérir la souveraineté pour bâtir l’unité africaine dans un monde multipolaire ». Exclu du PPA-CI en mai 2026, le président de la CIS a décidé de poursuivre son engagement politique à travers sa nouvelle formation politique. Pour rappel, lors de la présidentielle du 25 octobre 2025, à laquelle il s’était présenté comme candidat indépendant, il était arrivé 4e avec 1,97% des suffrages exprimés.

Cher oncle, moins de deux mois après la rentrée des classes (elle a eu lieu le 15 septembre 2026), le calendrier des trois examens scolaires est déjà connu.

Les différentes dates ont été rendues publiques, le 2 novembre dernier, par la Direction des examens et concours (DECO). Pour ce qui concerne le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), les candidats composeront le 7 juin 2027 et la proclamation des résultats est prévue pour le 21 juin.

Le président Ouattara plaide pour une « re-globalisation » plus équitable à l’OMC

Quant au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), les épreuves écrites auront lieu du 5 au 9 juillet et les résultats sont attendus pour le 26 juillet. Les épreuves écrites du BAC, elles, se dérouleront du 14 au 18 juin 2027. Quant aux résultats, leur proclamation aura lieu le 5 juillet. En tout cas, chacun des acteurs du monde éducatif (élèves, parents d’élèves, enseignants, autorités…) sait désormais à quoi s’en tenir pour récolter les meilleurs fruits.

Beaucoup de courage à tous et à chacun !

Cher oncle, je termine ma missive par ce plaidoyer mené le 29 octobre dernier par le président ivoirien, Alassane Ouattara, au siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à Genève. En effet, lors des conférences présidentielles de l’OMC, il a appelé à une « re-globalisation » plus équitable du monde ; ce qui revient à repenser la mondialisation pour la rendre plus inclusive et permettre aux pays du Sud de dépasser la simple exportation de produits primaires. Une position d’ailleurs promue par la Directrice générale de l’OMC. Espérons que ce message trouvera un écho favorable auprès des puissants du monde.

C’est là que je m’arrête. Au revoir et à bientôt !

Ton neveu