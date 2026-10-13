PLUS JAMAIS ÇA !
Des tout-petits, souvent âgés de moins de 6 ans, qui éprouvent de sérieuses difficultés à traverser la voie pour aller à l’école. Ce sont des scènes auxquels on assiste tous les jours que Dieu fait. Toute chose qu’il faut déplorer à tout point de vue. Car, pour des enfants innocents, l’idéal voudrait que les parents mettent un point d’honneur à accompagner leurs rejetons et ce, ne serait-ce que pour la sécurité de ces derniers. Mais les abandonner à eux-mêmes, cela paraît pour le moins irresponsable. Plus jamais ça !