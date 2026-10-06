PLUS JAMAIS ÇA !
Une pratique prend de plus en plus de l’ampleur au Burkina. En effet, des arnaqueurs n’ont trouvé mieux à faire que d’utiliser les entêtes et logos de médias crédibles pour véhiculer de fausses informations. Le plus souvent, ils font croire que ces médias sont auteurs de l’information portant généralement sur des gains faciles. C’est lorsqu’on mord à l’hameçon qu’on se rendra compte qu’il s’agit d’une arnaque. Ceux qui s’adonnent à cette pratique repréhensible, doivent se ressaisir pendant qu’il est encore temps. En attendant, plus jamais ça !