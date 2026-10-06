logo
mobile-logo
Flash Infos
HomePlus jamais çaPLUS JAMAIS ÇA !

PLUS JAMAIS ÇA !


Une pratique prend de plus en plus de l’ampleur au Burkina. En effet, des arnaqueurs n’ont trouvé mieux à faire que d’utiliser les entêtes et logos de médias crédibles pour véhiculer de fausses informations. Le plus souvent, ils font croire que ces médias sont auteurs de l’information portant généralement sur des gains faciles. C’est lorsqu’on mord à l’hameçon qu’on se rendra compte qu’il s’agit d’une arnaque. Ceux qui s’adonnent à cette pratique repréhensible, doivent se ressaisir pendant qu’il est encore temps. En attendant, plus jamais ça !

 


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]