RADIATION DE DIOMAYE FAYE ET COMPAGNIE DU PASTEF : La réponse du berger à la bergère

Situation inédite à la tête de l’Etat au Sénégal! En effet, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n’est plus officiellement membre du PASTEF-Les Patriotes, le parti qui l’a pourtant porté au pouvoir en 2024. L’instance dirigeante de la formation politique a pris cette décision le 17 novembre dernier, précisant dans son communiqué que le président sénégalais et 31 autres personnes étaient «définitivement rayés de la liste des membres du parti». Parmi ces radiés, figurent les six ministres issus du PASTEF qui ont choisi de rester fidèles au président Faye en se maintenant dans le gouvernement nommé après le limogeage d’Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. Officiellement, le communiqué d’annonce ne donne pas de détail sur les motifs de cette décision, se contentant simplement de dire qu’elle a été prise en application de l’article 6 des statuts du parti. Le document se garde surtout de tout commentaire sur la situation personnelle du chef de l’Etat. Mais au sein du PASTEF, il se murmure que cette décision à l’encontre de Bassirou Diomaye Faye, serait surtout liée au fait que celui-ci a choisi d’adhérer à une autre formation politique, en l’occurence le parti «Kiraay, Les Patriotes Républicains», qu’il a fondé le 25 juillet 2026. La décision du PASTEF vis-à-vis du président Faye est plutôt logique. Elle relève même de l’ordre normal des choses. Pour cause : en fondant son propre parti, Diomaye Faye, fût-il président de la République, ne pouvait pas continuer à appartenir à deux formations politiques. Lui-même, en lançant son parti dans les conditions que l’on sait, avait déjà choisi son camp. On est donc tenté de dire que la décision du Conseil national du PASTEF n’est que la réponse du berger à la bergère. C’est d’autant plus évident que les premiers actes de ce divorce ont été posés par le président Diomaye Faye lui-même. En effet, il a pris une série de décisions qui ont progressivement fragilisé ses liens avec son ancien mentor.

Le divorce semble plus que jamais consommé

Après avoir révoqué Ousmane Sonko de la Primature, en mai dernier, le chef de l’Etat sénégalais qui ne s’est pas contenté de créer son propre parti, s’est débarrassé de plusieurs cadres du PASTEF qui occupaient de hautes fonctions au sein de l’Administration. En effet, Diomaye Faye a limogé, en septembre dernier, une centaine de Directeurs généraux et Présidents de conseil d’administration (PCA), dont la plupart étaient des membres ou responsables du PASTEF. Comme si cela ne suffisait pas, il les a remplacés par des personnalités alliées, notamment issues de son propre mouvement politique. C’est, sans doute, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de la patience du PASTEF qui, en retour, a décidé de rayer Diomaye Faye et ses lieutenants de sa liste. Après donc plusieurs mois de tensions entre les deux figures qui ont longtemps incarné le tandem politique du PASTEF, le divorce semble plus que jamais consommé. Le clash était devenu inévitable entre les deux amis qui ne semblaient plus partager les mêmes idéologies. Ils sont très vite passés d’une alliance politique qui a fait des envieux sur le continent, à une rupture ouverte qui a fait voler en éclats une amitié vieille de plus d’une décennie.Le point de non-retour a été atteint en mai dernier, lorsque le président Bassirou Diomaye Faye a révoqué Ousmane Sonko de la Primature. Ce limogeage a été vécu comme une humiliation par le Premier ministre qui prenait de plus en plus de pouvoir vis-à-vis de son président. Et Ousmane Sonko et ses partisans se sont sentis trahis par celui qu’ils pensent avoir porté au pouvoir en 2024 lorsque l’ancien maire de Ziguinchor, frappé par une décision de Justice, ne pouvait pas se présenter à la présidentielle. Sa révocation du poste de Premier ministre a fait sortir le lion de sa tanière. Et depuis lors, il a juré de prendre sa revanche.

Les querelles entre les deux têtes de l’Exécutif sénégalais se sont déportées sur le terrain politique

Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer l’ambiance chaotique qu’il est souvent donnée de voir à l’Assemblée nationale largement contrôlée par le parti de celui qui en est le président. En effet, le PASTEF, majoritaire, a exprimé son désaccord avec le gouvernement sur plusieurs dossiers budgétaires. Par exemple, le rejet du projet de loi de finances rectificative 2026 et les tensions autour du budget 2027 illustrent, à suffisance, les difficultés de cohabitation entre l’Exécutif et la majorité parlementaire. C’est la preuve que les querelles entre les deux têtes de l’Exécutif sénégalais se sont déportées sur le terrain politique et institutionnel. Et tout cela n’augure rien de bon pour la bonne marche du pays dont l’avenir se trouve suspendu à des guerres d’ego entre deux personnalités qui ont suscité beaucoup d’espoir au Pays de la Teranga.

«Le Pays»