MISE EN PLACE D’UNE TRANSITION A LA TETE DE L’OIF : L’essentiel a été sauvé en attendant

La fumée blanche n’est pas sortie de l’enceinte du Centre international de Congrès d’Expositions Chroy-Changvar à Phnom Penh au Cambodge, où étaient réunis les dirigeants des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En effet, ces derniers ne sont pas parvenus à un accord devant permettre de désigner le patron de l’Organisation, quoique les tractations eussent duré jusqu’à la dernière minute. Et pour cause : le conflit qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo (RDC) s’est invité aux débats, radicalisant ainsi les positions. Surtout que Kigali, en dépit des pressions tous azimuts, a refusé de retirer le dossier de sa candidate, Louise Mushikiwabo, par ailleurs Secrétaire générale de l’OIF, qui brigue un troisième mandat. Toute chose qui irrite Kinshasa qui, sans aller avec le dos de la cuillère, menace de quitter l’organisation si la Rwandaise qu’elle traite de tous les noms d’oiseaux, est reconduite pour un nouveau mandat. Or, on sait que, du fait du nombre important de locuteurs de la langue française qu’elle compte, la RDC occupe une place de choix au sein de l’OIF. Prenant donc la mesure de la situation, les chefs d’Etat ont tout fait pour éviter un clash qui serait préjudiciable à l’institution que l’on sait déjà orpheline de certains pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont préféré prendre leurs distances. Sans doute est-ce pour cette raison que ces dirigeants sont parvenus à un compromis en coupant la poire en deux en procédant à la mise en place d’une transition dirigée par la Secrétaire générale sortante qui, au bout d’un an, devra organiser sa succession sans y prendre part

Les ego surdimensionnés des uns et des autres l’ont emporté sur la raison

On peut donc dire que l’essentiel, pour l’instant, a été sauvé. Car le Rwanda n’a pas perdu la face, et la RDC peut aussi se féliciter d’avoir mis en échec le plan de Paul Kagame qui souhaitait encore régenter l’OIF. Cela dit, on ne peut que déplorer une telle situation. En effet, plutôt que de s’offrir en spectacle de la triste des manières, la RDC et le Rwanda auraient dû mutualiser leurs forces en vue de permettre à l’Afrique de garder pour longtemps, le poste de Secrétaire général de l’OIF. Malheureusement, les ego surdimensionnés des uns et des autres l’ont emporté sur la raison, en rajoutant ainsi à la mauvaise réputation du continent noir. On espère qu’au terme de la transition prévue pour durer un an, les divergences de vues seront aplanies et que la succession de Louise Mushikiwabo se fera sans couac. En l’absence d’un consensus, le mieux serait de procéder au vote, tout en ayant le souci de préserver l’unité ou ce qu’il en reste, de l’institution que l’on sait en perte de vitesse.

Boundi OUOBA