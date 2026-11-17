VICTOIRE DU PRESIDENT SORTANT AU CAP-VERT : Ces défis qui attendent José Maria Neves

Avec près de 64% des suffrages, le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, a été élu sans surprise, le 15 novembre dernier, au premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires de la Direction générale d’appui au processus électoral (DGAPE). Une réélection qui intervient au lendemain de la victoire de son parti, le Parti africain de l’indépendance du Cap-Vert (PAICV), aux législatives du 17 mai dernier. Et qui marque d’autant plus un tournant que cela met fin à cinq ans de cohabitation dans cet archipel lusophone, entre un président issu du PAICV et le gouvernement d’alors conduit par le Mouvement pour la démocratie (MpD), le principal parti d’opposition. C’est donc avec un chef de l’Exécutif issu de son camp politique, que José Maria Neves entamera son second mandat à l’issue de sa prestation de serment, une fois que sa victoire aura été entérinée par la Commission électorale. Il devance de loin sa principale concurrente, l’avocate et ancienne ministre de la Justice, Joana Rosa Amado, arrivée deuxième avec 31,4% des voix et qui n’a pas eu de peine à reconnaître sa défaite. Les quatre autres candidats se partagent la portion congrue des suffrages. Ainsi donc, à soixante-six ans, le leader du PAICV rempile pour un second mandat. Et ce, au terme d’un processus électoral qui n’aura pas connu de vagues, contrairement à ce qu’on voit généralement sous nos tropiques africains où les élections sont très souvent des moments de fortes appréhensions. C’est le lieu de saluer la promptitude avec laquelle les résultats ont été proclamés, sitôt les bureaux de vote refermés. Toute chose qui en rajoute à la crédibilité du scrutin qui n’a pas donné lieu à des contestations. Cela a l’avantage de ne pas laisser le pays sous tension comme c’est souvent le cas lors des consultations électorales sous nos cieux lorsque les résultats tardent à tomber. Mais aussi l’avantage de laisser peu de place à d’éventuels tripatouillages.

Le point noir de cette élection reste le taux d’abstention

En cela, le Cap-Vert s’illustre comme un exemple à suivre pour bien des pays africains où, en plus de l’attente souvent insoutenable, la proclamation des résultats n’est pas toujours empreinte de calme et de sérénité. Quoi qu’il en soit, il est à l’honneur du Cap-Vert d’avoir réussi un scrutin apaisé de bout en bout, depuis la campagne jusqu’à ces résultats provisoires, en passant par le vote qui s’est passé sans couac ni anicroche. Et l’appel de la candidate perdante, au vainqueur, pour le féliciter avant même la fin du dépouillement, ne fait qu’en rajouter à l’attitude élégante des candidats et à la beauté du jeu démocratique au Cap- Vert. Toutefois, le point noir de cette élection reste le taux d’abstention qui est de l’ordre de 68%, le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Des chiffres qui interpellent à plus d’un titre, et qui traduisent la désaffection des populations par rapport à la chose politique. C’est dire si en manquant autant de se mobiliser pour aller voter, les Capverdiens ont prouvé que leurs préoccupations sont ailleurs. Et cela est un signal politique très éloquent, qui ne saurait être ignoré. Il appartient à l’ancien nouveau président de décrypter ce message à l’aune des défis qui l’attendent, pour mieux régler la mire de sa gouvernance.

C’est à l’aune de sa gouvernance que José Maria Neves marquera les esprits de ses compatriotes

Au nombre de ces défis, la lancinante question du chômage des jeunes dans un contexte de persistance des inégalités sociales, la cherté du coût de la vie et la relance économique. Il y a aussi la question de l’émigration des jeunes en quête de perspectives professionnelles en Occident. Autant dire que pour son deuxième quinquennat, José Maria Neves aura du pain sur la planche. Car, si les problèmes ne sont pas nouveaux, les attentes des populations restent particulièrement fortes, en termes de perspectives d’avenir dans un contexte de baisse continue de leur pouvoir d’achat. Le nouveau chef de l’Etat est donc prévenu. Et il n’aura pas d’autres choix que de retrousser les manches et travailler à améliorer le quotidien de ses compatriotes qui viennent de lui renouveler leur confiance dans les urnes. C’est le seul combat qui vaille, s’il veut entrer dans l’histoire de son pays. En tout état de cause, c’est à l’aune de sa gouvernance que José Maria Neves marquera les esprits de ses compatriotes. Et il ne manque pas d’atouts, pour avoir été Premier ministre de 2001 à 2016 avant de devenir président pour un premier quinquennat en 2021.

« Le Pays »