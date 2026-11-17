​PROJET D’EXPULSION DE MIGRANTS DE L’UE VERS LE RWANDA : Kigali est-elle le meilleur choix ?

Ils seront, sauf changement de dernière minute, expulsés de pays de l’Union européenne (UE) vers le Rwanda où leur seront proposés des cours de langue et des formations professionnelles. Ainsi en ont décidé cinq pays européens, en l’occurrence l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas qui font désormais montre de fermeté envers les migrants illégaux puisque c’est d’eux qu’il s’agit. En effet, après plusieurs mois de réflexion, ces pays ont retenu le Rwanda pour un premier projet pilote dont l’ouverture, en principe, est prévue en 2027. Où seront logés les migrants, une fois sur le territoire rwandais ? Et que gagne Kigali en contrepartie ? A ces deux questions, il est, pour l’instant, difficile d’apporter des éléments de réponse ; tant le mystère reste entier. Pour le moins, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas ont tenu à préciser que les migrants n’abriteront pas dans les centres que le Royaume-Uni comptait utiliser à la suite de son projet d’expulsion annoncé en 2022 et qu’il a dû abandonner en raison d’obstacles judiciaires. Pour rappel, le Royaume-Uni avait signé un accord avec le Rwanda en vue d’expulser les migrants n’ayant pas obtenu le droit d’asile. Mais la Justice britannique et la Cour européenne des droits de l’Homme s’y étaient opposées. La raison invoquée est que le Rwanda ne jouit pas d’une bonne réputation en matière de respect des droits humains. La donne a-t-elle donc changé pour que cinq autres pays décident de retenir le même Rwanda comme pays hôte de migrants dont les demandes d’asile ont été rejetées, et qui ne peuvent pas être renvoyés dans leurs pays d’origine respectifs ?

Plusieurs chancelleries ont dénoncé ouvertement une ingérence dans les affaires internes de la RDC

Autrement dit, Kigali est-elle la meilleure destination ? En tout cas, si les autorités rwandaises se montrent rassurantes, les défenseurs des droits humains, quant à eux, sont sceptiques, estimant que de « graves violations des droits humains » continuent d’être enregistrées au Pays des mille collines. Mais une chose est sûre. Si Kigali, à l’issue de sa mésaventure avec le Royaume-Uni, se dit prête à accepter des migrants expulsés d’Europe, ce n’est, sans doute, pas seulement pour des raisons humanitaires. En effet, en plus des retombées financières évidentes, le pays cherche, sur le plan diplomatique, à redorer son blason; lui que l’on présente, à tort ou à raison, comme un trublion dans la région des Grands Lacs, toujours prêt à déstabiliser ses voisins. En témoigne le cas de la République démocratique du Congo (RDC) où, si l’on en croit des rapports d’experts onusiens, des soldats rwandais opèrent aux côtés des rebelles de l’Alliance Fleuve Congo (AFC)/M23. Cette affaire, pour ainsi dire, a contribué à isoler diplomatiquement le pays de Paul Kagame ; tant plusieurs chancelleries ont dénoncé ouvertement une ingérence dans les affaires internes de la RDC, là où Kigali voit une manière de se protéger. Du reste, quand on connaît le caractère bien trempé du président Kagame, il n’est pas exclu que suivant ses humeurs, il remette, plus tard, en cause l’accord qui le lie aux « cinq », en rapatriant les migrants dans leurs pays respectifs et cela, avec tous les risques qui pourraient en découler; certains d’entre eux ayant fui pour sauver leur peau.

Mettre les bouchées doubles pour offrir de bonnes perspectives aux jeunes

On n’en est pas encore là. Mais, si cela arrivait, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas que l’on sait très attachés au respect des droits humains, répondraient, un jour, devant le tribunal de l’Histoire pour avoir pris le risque de pactiser avec un homme qui, suivant les circonstances, n’hésite pas à défier tout le monde. En fait, on le sait, si l’Europe durcit de plus en plus, le ton contre les migrants au point de procéder à des expulsions, c’est à cause de la montée de l’extrême droite qui cherche à être en phase avec son électorat très sensible à la problématique de l’immigration. Toute chose qui doit interpeller les dirigeants africains qui, en plus de travailler à stabiliser leurs pays respectifs, doivent mettre les bouchées doubles pour offrir de bonnes perspectives aux jeunes afin qu’ils ne soient pas amenés à « aller voir ailleurs ».

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