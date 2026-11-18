LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Discipline constatée au niveau des arrêts de bus : merci à la SOTRACO !

Autrefois, pour avoir accès aux bus de la Société de transport en commun (SOTRACO), il fallait bander les muscles ; tant il y régnait une pagaille indescriptible. Mais les choses ont changé positivement. Car, depuis quelque temps, les passagers s’alignent par ordre d’arrivée pour pouvoir y avoir accès et ce, dans le calme et dans la sérénité. Cette discipline est à l’actif de la SOTRACO qui mérite qu’on lui tresse des lauriers pour avoir pu mettre de l’ordre là où le désordre était devenu la règle.

COUP DE GUEULE

Vente de produits impropres à la consommation : il faut songer à la santé des autres !

Des poulets surgelés et de gésiers issus de la contrebande, saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF). Ces produits, faut-il le relever, étaient transportés dans des conditions ne garantissant pas le respect des normes d’hygiène et de conservation. Voyez-vous ? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour se faire des sous, fût-ce au péril de la santé des autres. Cela dit, tout en saluant les efforts des services de contrôle, il y a lieu de les inviter à plus de vigilance surtout en cette fin d’année connue pour être une période de forte consommation.