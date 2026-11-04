LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Classement mondial des scientifiques : bravo aux dix chercheurs burkinabè cités !

Dans le récent classement mondial des scientifiques, édition 2026, figurent dix chercheurs burkinabè appartenant à divers domaines. Ces compatriotes qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs, méritent d’être félicités ; tant ils font la fierté de notre pays. En 2025, le Burkina Faso comptait déjà neuf chercheurs associés à ce classement, et cette année, il en compte dix ; d’où une nette progression. C’est le lieu donc d’inviter tous les chercheurs à maintenir le cap afin que, d’année en année, le Burkina se retrouve dans le hit parade des « chercheurs qui trouvent ».

COUP DE GUEULE

Coups et blessures volontaires criminels sur sa compagne enceinte : si la bêtise humaine avait un nom…

Parce qu’elle est tombée enceinte, une jeune dame en a vu des vertes et des pas mûres au point qu’elle a failli perdre la vie. En effet, son copain, pour ne pas dire son bourreau, face au refus de la dame d’avorter, a décidé de lui faire subir des sévices corporels, en l’occurrence des blessures graves sur le visage, la poitrine, les mains et l’ensemble du corps. Quelle cruauté, est-on tenté de s’interroger ? Pourquoi une telle violence envers une dame avec laquelle on a flirté ? Même quand l’on ne veut pas d’une grossesse, ce n’est pas de cette manière que l’on doit procéder. Franchement, si la bêtise humaine avait un nom…