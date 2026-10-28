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LA SEMAINE DE RAOGO


 

COUP DE CŒUR

 

Lutte contre les boissons frelatées : merci  à la Délégation spéciale de Saaba !

 

Afin de protéger la santé des populations, le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Saaba et ses collaborateurs ont initié une opération de contrôle de vente de boissons alcoolisées. A l’occasion, plusieurs sites de vente ont été fermés et des boissons jugées dangereuses ou impropres à la consommation, saisies. Pour une opération de salubrité publique, c’en est une qui mérite d’être saluée à sa juste valeur surtout quand on connaît l’impact négatif des boissons alcoolisées sur la santé des populations. Merci et bravo à la Délégation spéciale de Saaba !

 

COUP DE GUEULE

 

Escroquerie sous couvert de pratiques spirituelles : « il faut quitter dans ça »

 

Des individus mal intentionnés qui ont développé des mécanismes d’escroquerie sous couvert de pratiques spirituelles. Et Dieu seul sait le nombre de victimes qu’ils ont faites dans le Djôro. Voyez-vous ? Il y a des  gens qui savent mettre leur intelligence au service du mal si fait que chaque jour qui passe, ils développent des procédés pour escroquer ou arnaquer les autres. «  Il faut quitter dans ça. »

 

 


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