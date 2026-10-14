LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Prouesse médicale au CHU de Tengandogo : bravo à l’équipe médicale !

C’est une prouesse médicale qui a été réalisée le 7 octobre dernier au Centre hospitalier universitaire (CHU)de Tengandogo. En effet, l’équipe dirigée par Dr Moussa Son, a réussi à extraire par voie endovasculaire (sans ouvrir le thorax), un fragment de cathéter rompu qui avait migré jusqu’au cœur. Une première qui mérite d’être relevée et saluée à sa juste valeur ; tant elle traduit le professionnalisme de notre corps médical. Bravo donc aux uns et aux autres pour un tel exploit encore inimaginable dans notre pays, il y a quelques années !

COUP DE GUEULE

Appel à incendier des lieux de culte : non à la violence !

Des individus dont on ignore les motivations, ont ouvertement appelé à incendier des lieux de culte (mosquées et églises). Une telle sortie est pour le moins malheureuse et ce, au regard du contexte qui est le nôtre. Car, comment comprendre qu’au moment où les uns et les autres œuvrent à l’apaisement, il s’en trouve des gens qui rament à contre-courant, donnant ainsi l’impression d’en faire à leur tête. Heureusement que sur leur chemin, ils se sont heurtés aux autorités compétentes qui n’hésitent pas à les rappeler à l’ordre