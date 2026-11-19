AFFAIRE DE TONTINES AU BURKINA FASO . Des initiatives louables, mais non sans risques

A Gondologo, sous le baobab des confidences, où les nouvelles courent plus vite que l’harmattan en saison sèche, je sirotais tranquillement mon thé lorsque deux pensionnaires de mon asile m’ont offert une scène à faire rire les fous et pleurer les sages. Le premier, le visage aussi rayonnant qu’une jeune Peule de Kéké, dans le Yatenga, racontait avec une fierté à peine contenue qu’il venait d’intégrer une tontine sur WhatsApp. Avec 10 000 F CFA de cotisation hebdomadaire, il comptait bientôt s’offrir une belle moto. Son compagnon voulut savoir qui tenait la caisse. « Une dame très sérieuse ! Elle parle bien français, a une belle photo de profil et publie régulièrement des versets religieux », répondit-il, tout rassuré. « Tu la connais donc ? » « Non, pas personnellement. » « Tu sais où elle habite ? » « Pas du tout. » Son interlocuteur se tapa le front : « Tu ne connais ni son identité, ni son domicile, mais tu lui envoies ton argent ? Depuis quand les sourates et les versets servent-ils de caution bancaire ? Mon frère, les voleurs aussi savent lever les yeux au ciel avant de plonger les mains dans les poches des gens ! » J’ai failli recracher mon thé. A ce rythme, il suffira à un escroc de mettre un chapelet autour du cou, deux sourates dans son statut et trois versets bibliques dans ses messages et le tour est joué. Blague à part, la tontine a bien des vertus, à commencer par celle de transformer les petites économies en grands projets. Grâce à cette épargne collective, des Burkinabè ont pu s’offrir des pagnes, des ustensiles de cuisine, des motos, des véhicules et même des matériaux de construction. C’est une belle école de solidarité et de discipline financière qui mérite donc d’être encouragée. Malheureusement, là où les honnêtes gens voient un instrument d’entraide, les individus sans scrupules flairent parfois une occasion de faire fortune aux dépens des autres.Le scénario est désormais aussi connu que les histoires de Leuk-le-lièvre et Bouki-l’hyène au village. A peine certains ont-ils empoché leur part parmi les premiers, qu’ils développent subitement une allergie chronique aux cotisations.

La confiance est le ciment de la tontine, mais sans contrôle, elle devient le marchepied des filous

Les engagements pris la main sur le cœur deviennent des souvenirs lointains, les échéances des provocations et le téléphone, qui était décroché autrefois même sous la douche, se met désormais à sonner dans le vide. Quant à certains gestionnaires, ils finissent par prendre la caisse commune pour leur héritage familial et les cotisations des autres pour une prime de départ à la retraite anticipée. Après avoir ramassé l’argent de tout le monde, ils deviennent subitement introuvables, et abandonnent les cotisants seuls avec leurs reçus en main et leurs rêves en miettes. Sur les réseaux sociaux, le phénomène prend une tournure encore plus préoccupante. Les tontines numériques poussent comme des champignons après la pluie. Les recruteurs promettent monts et merveilles, les administrateurs affichent des mines rassurantes et les cotisations circulent à la vitesse de la fibre optique. Mais attention aux apparences ! Une belle photo de profil n’est pas un certificat de moralité, un numéro de transfert d’argent n’est pas un agrément bancaire et les professions de foi religieuses ne valent pas garantie de remboursement. Même moi, qui ai pourtant perdu quelques boulons dans la tête, je sais qu’on ne confie pas le canari de dolo à un Bwaba simplement parce qu’il a pris l’habitude de réciter ses prières avant de franchir la porte du cabaret !Faut-il pour autant jeter les tontines avec l’eau du bain ? Certainement pas ! Il faut plutôt les débarrasser de ces prédateurs qui prennent la solidarité pour un fonds de commerce. La prudence commande de bien connaître les membres, de vérifier la réputation des gestionnaires, d’établir des règles claires et d’exiger une comptabilité transparente. La confiance est le ciment de la tontine, mais sans contrôle, elle devient le marchepied des filous.A Gondologo, moi, le fou de service, je le dis sans tourner autour du baobab : une tontine est faite pour enrichir tous les cotisants, pas pour transformer quelques malins en millionnaires et les autres en dindons de la farce. Ce serait tout de même le comble de la folie que de cotiser chaque mois pour s’offrir une moto et de finir par en payer une à un escroc qui, lui, n’aura même pas besoin de pédaler pour prendre la poudre d’escampette.

« Le Fou »