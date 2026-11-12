INTERDICTION DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DES PRODUITS DE LA GAMME CYCLONE : L’Etat met le holà à certains stimulants qui peuvent envoyer au cimetière

C’est alors que je me prélassais à l’ombre de mon baobab, à Gondologo, dans la périphérie de Ouahigouya, que j’ai appris que le gouvernement a décidé, le 7 novembre dernier, d’interdire la fabrication et la commercialisation des produits de la gamme Cyclone, censés améliorer les performances sexuelles masculines.Je suis fou et je profite de mes rares moments de lucidité, dans cet asile qui abrite mes délires et mes vérités, pour vous dire, avec amertume, que le commerce de la virilité est devenu, dans notre pays, une véritable caverne d’Ali Baba. Dans nos marchés, nos boutiques et jusque dans les coins les plus reculés, les produits prétendument aphrodisiaques se vendent comme des arachides grillées au marché de Béguédo, en pays bissa. Pour attirer les clients, les vendeurs misent sur des slogans aguichants et des emballages ornés d’hommes bodybuildés aux muscles d’Apollon, qui font croire même à un papy essoufflé qu’en prenant une seule gélule, il deviendrait aussi performant que Tama Robert ou Balthazar Engonga. Mais pourquoi ces marchands ont-ils autant de succès ? Parce qu’ils ont découvert une clientèle particulièrement facile à séduire : des hommes qui ont peur de perdre leur réputation au lit, et qui sont prêts à vendre leur moto, hypothéquer leur parcelle et même emprunter à la belle-famille pour acheter de quoi faire lever le « troisième pied ». Il faut que madame soit satisfaite, que les voisines soient jalouses et que le quartier entier sache que monsieur est particulièrement endurant. Peu importe que les cheveux aient blanchi, que le ventre ait pris de l’embonpoint et que les genoux soient déjà rouillés. Et pour entretenir cette illusion de jeunesse éternelle, certains sont prêts à avaler n’importe quoi, au risque de transformer une nuit d’amour en cérémonie de levée du corps.

La virilité ne se mesure ni à la durée d’un match ni au nombre de buts marqués en une nuit

Le risque est d’autant plus grand que ces produits dont la composition et les effets ne sont pas toujours maîtrisés, peuvent exposer leurs consommateurs à de graves complications : priapisme, troubles cardiovasculaires et, dans les cas les plus graves, arrêt cardiaque. Imaginez le spectacle ! Monsieur achète son petit remontant pour faire des étincelles sous les draps et se retrouve quelques heures plus tard entre les mains des urgentistes. Il voulait passer du lit conjugal au septième ciel, le voilà qui fait connaissance avec le lit d’hôpital ! Madame qui espérait une nuit mémorable, se retrouve à attendre des nouvelles de son champion aux urgences. Quelle performance !C’est pourquoi la décision du gouvernement d’interdire la fabrication et la vente des produits de la gamme Cyclone, mérite d’être saluée. On ne peut pas laisser des produits potentiellement mortels en vente libre sur nos marchés au gré des appétits financiers de quelques commerçants sans scrupules. Cela dit, je ne recommande pas pour autant aux hommes de ranger définitivement les armes et de transformer leurs chambres à coucher en salles de prière. Loin de là ! La sexualité fait partie de la vie. Mais la virilité ne se mesure ni à la durée d’un match, ni au nombre de buts marqués en une nuit. Surtout, ce n’est pas pour quelques minutes de gloire sous les draps qu’il faut risquer de passer l’éternité sous terre en courant chez le premier vendeur de poudre de perlimpinpin, alors qu’un médecin aurait pu rechercher les causes du problème et proposer une prise en charge appropriée. Depuis Gondologo, je conseille donc à l’Etat de poursuivre cette opération de salubrité publique et d’étendre son contrôle aux autres produits douteux qui encombrent nos marchés. Il faut mettre fin à cette industrie du mensonge qui transforme les complexes des uns en fortune des autres, et qui poussent certains hommes à jouer à la roulette russe avec leur cœur pour satisfaire les exigences d’un « troisième pied » capricieux et … escargotiforme.

« Le Fou »