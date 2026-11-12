PLETHORE DE CANDIDATURES A LA PRESIDENTIELLE 2027 DANS L’HEXAGONE : La France comme le Gondwana!

Une longue liste de candidats! La prochaine présidentielle en France, qui aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a quelque chose d’inédit dans l’histoire politique de ce pays. En effet, à quelque cinq mois de cette échéance cruciale, de nombreux candidats ont déjà officialisé leur démarche ou manifesté leur intention de se lancer dans la course à l’Elysée. A la date du 11 novembre 2026, ils étaient au nombre de 37, à en croire la presse française, dont plusieurs personnalités politiques, mais aussi quelques invités surprises. Selon cette même presse, tous les bords politiques sont représentés, et d’autres candidatures pourraient s’ajouter à cette liste de prétendants à la succession d’Emmanuel Macron qui est à la fin de son deuxième et dernier mandat.On est donc tenté de dire que la future présidentielle dans l’Hexagone suscite un intérêt particulier. On est d’autant plus porté à le croire que rarement on a vu autant de candidats se positionner sur la ligne de départ de ce marathon politique. On le sait, tous ne pourront sûrement pas avoir leur nom sur un bulletin de vote, car il y a des écueils à franchir, notamment celui des 500 parrainages d’élus qui doivent provenir d’au moins 30 départements différents. Mais le scénario de cette pléthore de candidatures à la prochaine présidentielle, est si étranger à la France qu’on en vient presqu’à y voir une sorte d’anomalie. En effet, ce pays cité parmi les meilleurs exemples de démocratie dans le monde, nous a habitué à un scénario bien connu : à chaque présidentielle, seuls les principaux mouvements politiques lançaient leurs champions; et l’attention était généralement concentrée sur quelque trois ou quatre candidats qui se dégageaient comme des prétendants sérieux.Pour la présidentielle d’avril-mai 2027, le scénario est tout autre.

Cette explosion de candidatures à la prochaine présidentielle, est révélatrice d’un profond malaise

Et avec ces candidatures tous azimuts, on se croirait au Gondwana, où chacun préfère être tête de rat que queue de lion. Sous d’autres cieux, et beaucoup de pays s’y reconnaîtront sûrement, cette multitude de candidatures est présentée comme une preuve de vitalité démocratique. Des Français pourraient eux-aussi, penser la même chose. Ils n’auraient peut-être pas tort. Parce que c’est en vertu de cette démocratie que ces nombreux candidats ont annoncé leur intention de briguer la magistrature suprême. Cette pléthore de candidatures n’a rien de mauvais en soi. D’autant plus que les différents prétendants sont dans leur bon droit de se manifester, portant le rêve de présider aux destinées des Françaises et Français. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Cette explosion de candidatures à la prochaine présidentielle, est révélatrice d’un profond malaise dont souffrent la classe politique en particulier et la France tout entière en général. En réalité, cette pléthore de candidatures est simplement l’expression d’un Etat en difficulté. En effet, sous le magistère du président Emmanuel Macron, le pays traverse une crise multiforme. Entre crise économique, instabilité institutionnelle, conflit identitaire et une grogne sociale qui ne retombe pas, le pays est devenu quasiment ingouvernable en ces derniers instants du second mandat de Jupiter. Au milieu de ce chaos ambiant, beaucoup pensent ainsi détenir la potion magique pour sauver la République.

Les enjeux de la future présidentielle restent énormes

En d’autres termes, c’est cette période de crise multiforme que traverse la France, qui favorise les multiples candidatures à la présidentielle 2027. Et dans un contexte où aucune personnalité politique ne semble se détacher du lot, où on a plus ou moins l’impression d’avoir affaire à des candidats par défaut, le jeu reste ouvert. Et tous les candidats croient dur comme fer en leurs chances, pensant ainsi pouvoir gérer la situation. Sauf que la France est réputée pour être un pays difficile à diriger, avec une opinion très critique, voire râleuse. Emmanuel Macron l’a plus ou moins appris à ses dépens. En effet, il en a vu des vertes et des pas mûres, notamment pendant son deuxième mandat qu’il ne devrait peut-être jamais briguer. En attendant de voir les candidats qui iront jusqu’au bout de la procédure en déposant leurs dossiers respectifs et ceux qui passeront entre les filets du Conseil constitutionnel, les enjeux de la future présidentielle restent énormes. Entre économie, retraites, immigration, écologie, sécurité, éducation, santé, l’Europe, les candidats doivent se montrer assez convaincants face à un peuple qui n’hésite plus à faire entendre sa colère dans la rue.

«Le Pays»