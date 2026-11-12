LE PRESIDENT GAMBIEN CANDIDAT A UN 3E MANDAT : Adama Barrow dans les pas des satrapes africains

La course à la présidentielle du 5 décembre en Gambie, est lancée. C’est du moins aujourd’hui même, la date limite du dépôt de dossiers de candidatures. Mais bien avant, les uns et les autres ont commencé à sortir du bois. C’est le cas, par exemple, du président sortant, Adama Barrow qui, le 11 novembre dernier, est allé himself déposer son dossier à la Commission électorale. Si la candidature du président sortant fait polémique, l’intéressé, lui, se veut rassurant, précisant que rien ne l’empêche de briguer un troisième mandat. « Je tiens à commencer par rappeler au maintien de la paix et de la stabilité. Dans des pays comme l’Angleterre ou l’Allemagne- des nations démocratiques, il n’existe pas de limitation du nombre de mandats, c’est le peuple qui décide du sort de ses dirigeants », a-t-il laissé entendre devant ses militants et sympathisants mobilisés pour la circonstance. Ainsi donc, après deux mandats consécutifs à la tête de la Gambie, le président Adama Barrow refuse de faire valoir ses droits à la retraite. Certes, il n’existe pas officiellement de limitation du nombre de mandats présidentiels en Gambie, mais s’il voulait se montrer démocrate bon teint, Adama Barrow aurait pu choisir de renoncer à briguer un nouveau mandat surtout qu’il fait face, depuis quelque temps, à une crise sociale et économique qui pousse des milliers de ses compatriotes dans la rue. Et ce n’est pas tout. Car, sa gestion du patrimoine de son prédécesseur Yaya Jammeh fait l’objet de critiques. Certes, Adama Barrow a choisi de prendre les exemples de l’Angleterre et de l’Allemagne, et il en existe bien d’autres en Occident où il n’y a pas de limitation du nombre de mandats présidentiels, mais où il ne viendrait à l’esprit d’aucun président de chercher à briguer un troisième mandat.

Aux achats de consciences s’ajoutent des fraudes massives

En réalité, Adama Barrow marche dans les pas de bien de ses pairs africains. Car, voilà un homme qui, à son arrivée au pouvoir, en 2016, avait promis de faire un seul mandat, mais qui, par la suite, a tourné casaque en briguant un second et souhaite renouveler son bail pour la troisième fois d’affilée. Et le comble du ridicule, il promet, s’il est réélu, d’engager des réformes institutionnelles pour limiter le nombre de mandats présidentiels. La suite, on la connaît. Car, la loi n’étant pas rétroactive, Adama Barrow, à l’issue des réformes constitutionnelles qu’il promet, ferait tout pour jouer les prolongations. C’est du déjà vu en Afrique où les princes régnants rusent avec les textes pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible, tout en prétendant agir au nom de la démocratie. En tout cas, on se demande bien ce que le successeur de Yaya Jammeh compte offrir d’autre à la Gambie, qu’il n’ait pu le faire en une bonne décennie. Mais comme il le dit lui-même, il revient au peuple gambien de décider, même si malheureusement, on sait dans quelles conditions se déroulent les élections en Afrique où aux achats de consciences, s’ajoutent des fraudes massives. Ainsi va l’Afrique !

Boundi OUOBA