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IL ETAIT TEMPS !


​Dans le but de parvenir à « Zéro cas de rage humaine transmise par les chiens d’ici à 2030 », les autorités burkinabè ont initié une campagne nationale de vaccination contre la rage, qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2026. Parallèlement, des initiatives décentralisées se poursuivent en vue du succès de l’opération ; en témoignent les cas de Boulsa et de Pabré. En effet, quand on sait le danger que représente la rage pour la santé humaine, on ne peut que saluer l’initiative prise par les autorités. Il était temps !

 


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