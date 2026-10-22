IL ETAIT TEMPS !
Dans un communiqué rendu public au cours de la semaine, le gouverneur de la région du Kadiogo attire l’attention des populations sur une augmentation de cas probables de la dengue, invitant ainsi les uns et les autres à l’observance de mesures préventives en vue de parer à toute éventualité. La lutte contre la dengue relevant d’une responsabilité collective, on espère que chacun jouera le rôle qui est le sien ; tant il y va de la survie de tous. En tout cas, il était vraiment temps que l’autorité sonne l’alerte !