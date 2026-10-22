SEMAINE DE POKO : 10 raisons pour lesquelles vous n’êtes pas attirant

Dans notre rubrique Semaine de Poko de ce vendredi 23 octobre, nous avons décidé de nous adresser aux hommes en partageant avec eux, quelques conseils relatifs aux modes d’attirance. En effet, n’est pas attirant qui veut mais qui peut. Car il y a de bonnes pratiques ou des comportements à adopter pour l’être. Tout comme il y a des comportements qui vous rendent moins attirants. Voici 10 raisons qui vous empêchent d’être attirant.

Vous êtes ennuyeux

Un homme ennuyeux n’est pas nécessairement un mauvais homme, mais ce n’est pas seulement ce qu’une femme veut.Boring signifie que vous n’êtes tout simplement pas amusant à être avec un gars qui n’est pas actif, vivant, intéressant et non aventureux.Les femmes sont facilement attirées par les hommes qui ont une grande énergie pour rencontrer leur nature dramatique. Elles aiment les hommes qui peuvent satisfaire la soif de leur cadre féminin, des hommes qui peuvent les mettre dans ces montagnes russes émotionnelles.Les gars ennuyeux ne savent rien à ce sujet. Ils ne parlent pas beaucoup, ils n’ont pas de connaissance de la rupture de l’ego d’une femme, sont toujours sérieux dans la vie, sont trop compromis, etc.Cette attitude irrite les femmes car elle leur fait voir les hommes comme leurs collègues femmes.

Trop désespéré, nécessiteux et collant

Les femmes n’aiment pas trop les gars désespérés. Les femmes aiment les hommes qui ne les mettent pas en premier, deuxième ou troisième.Votre attention est la clé, apprenez à la contrôler.

Pas de jeux

Les jeux signifient comprendre la psychologie des femmes, comment les femmes pensent et leurs modèles de comportement.Un homme ayant la connaissance de cette vérité, aura toujours plus d’avantages à attirer des femmes qu’un homme sans cette connaissance.

Pas de charisme

Les femmes aiment les hommes aux attitudes fortes. Lorsqu’un homme dégage des attitudes qui communiquent le pouvoir, il peut influencer les gens et non les femmes.Des attitudes telles que la discipline, l’intégrité, le drame, la rigueur, la fiabilité, l’engagement, le bon sens de l’humour, la tête forte, l’ambition, l’assurance, etc.Les femmes trouvent de tels hommes attirants.

Mauvaises compétences en communication

Les femmes sont facilement attirées par les hommes articulés, qui peuvent exprimer verbalement leurs pensées et qui sont créatifs avec des mots.Les femmes sont naturellement attirées par l’intelligence, donc une fois que vous pouvez bien parler, elles sentent naturellement que vous êtes intelligent.

Mauvais sens de la robe

La façon dont vous vous habillez a le pouvoir de gagner le cœur des gens vers ou contre vous.Les femmes sont facilement attirées par les gars avec un bon sens de robe, portant des vêtements ajustés, une bonne montre de repos, de belles chaussures et des baskets, etc.Certains jeunes hommes s’habillent comme s’ils étaient contre la race humaine, ont un très mauvais sens de vinaigrette, des vêtements surdimensionnés et pas du tout de butin.Apprenez à bien sentir et portez un bon parfum.

N’a pas l’attitude de gentleman

Les messieurs ne sont pas des simps, c’est un emblème d’être responsable.Soyez calme, attentionné, aimant, ayez un cœur, soyez prévenant, comprenez dans une certaine mesure, mais en même temps, soyez dangereux.C’est l’équilibre. Un homme doit trouver cet équilibre et être en mesure de l’exprimer en fonction des situations.Les femmes sont attirées par les hommes messieurs.

Pas responsable

Rester concentré et être axé sur l’objectif. Les femmes trouvent la joie de voir des hommes chasser leurs objectifs au lieu d’elles.L’amour est doux lorsque l’homme poursuit ses objectifs pendant que la femme le poursuit.Vous ne prenez pas votre vie au sérieux et ne vous tenez pas responsable.

Aucune qualité de leadership

Les femmes sont attirées par les hommes qui dégagent des qualités de leadership comme la confiance, la bravoure, la vision, l’engagement, etc.

Manque de la puissance, de la renommée ou de l’argent

Les femmes aiment les hommes avec des ressources. Elles sont facilement attirées par les hommes qui ont atteint un statut avec ces caractéristiques.Enfin, si vous voulez que les femmes soient partout sur vous, réparez ces choses dans votre vie et regardez-vous devenir un dieu pour les femmes.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : le net



