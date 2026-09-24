SEMAINE DE POKO : 5 astuces pour renforcer ses ongles naturellement (2/2)

Vous en avez marre d’avoir les ongles mous et cassants ? Les produits chimiques, les lavages de mains trop fréquents ou encore les conditions climatiques peuvent abîmer vos mains et fragiliser vos ongles. Synonyme de féminité, les femmes aiment avoir les ongles longs, or, plus ils sont mous, plus ils auront tendance à se casser, voire à se dédoubler. Alors, comment renforcer ses ongles ? Après les deux premières astuces parues dans notre édition du vendredi dernier, nous vous proposons les trois autres astuces naturelles pouvant vous aider à fortifier vos ongles fragiles et à les garder en parfaite santé.

Astuce n°3 : Le citron, pour fortifier les ongles

En cas d’ongles cassants, voici un remède naturel de grand-mère qui a fait ses preuves en tant que fortificateur. Si vous ne le saviez pas, cet agrume possèderait de nombreuses vertus pour la bonne hygiène et la beauté de vos ongles, car c’est un : antiseptique, antifongique, anti jaunissement et un anti casse. Pour renforcer ses ongles, cette astuce naturelle au jus de citron est ultra simple à réaliser chez soi. Il vous suffira de frotter vos ongles contre la pulpe de citron. Vous pouvez aussi couper un demi-citron et le presser dans un bol rempli d’eau, puis y tremper vos ongles et laisser agir pendant quelques minutes. Si vous n’avez pas de citron frais, vous pouvez utiliser l’huile essentielle de citron à mélanger avec une cuillerée à soupe d’huile d’amande douce pour un soin revitalisant, parfait pour avoir de jolis ongles brillants. Vous n’avez pas d e citron à la maison ? Le vinaigre de cidre, un allié pour des ongles plus forts. Le vinaigre de cidre est un excellent remède contre les ongles cassants et fragiles. Riche en acides acétiques et en nutriments essentiels, il aide à renforcer les ongles et à prévenir les infections fongiques. Pour savoir comment renforcer ses ongles avec ce remède naturel, mélangez une part de vinaigre de cidre avec deux parts d’eau tiède et trempez vos ongles dans cette solution pendant 10 à 15 minutes. Répétez ce traitement deux à trois fois par semaine pour des résultats optimaux. Le vinaigre de cidre favorise non seulement la solidité des ongles, mais il aide également à équilibrer le pH de la peau autour des ongles, réduisant ainsi les risques de dédoublement et de cassure !

Astuce n°4 : L’alimentation, une source essentielle pour la santé des ongles

Autre conseil pour booster la bonne santé de vos ongles : pensez à consommer régulièrement du calcium en privilégiant les produits laitiers, sans oublier le fer. Pour cela, vous pouvez intégrer à votre alimentation, des aliments riches en fer et nutriments essentiels :

– De la viande rouge : source riche en fer, la viande rouge aide à lutter contre l’anémie ferriprive, un état qui peut rendre vos ongles faibles et cassants. Le fer contenu dans la viande rouge, favorise la santé des ongles en améliorant l’oxygénation et la nutrition de la matrice unguéale.

– Des légumineuses : haricots, lentilles et pois chiches ne sont que quelques exemples de légumineuses riches en fer et en protéines. Elles contribuent à la bonne santé des ongles en fournissant les nutriments nécessaires à leur croissance et en prévenant la fragilité.

– Du chocolat noir : non seulement délicieux, le chocolat noir est également une bonne source de fer et de magnésium. Ces minéraux soutiennent la santé des ongles en renforçant leur structure et en stimulant leur croissance.

– Des produits laitiers : riches en calcium, ils sont fondamentaux pour renforcer les ongles, leur apportant la solidité nécessaire pour résister aux agressions quotidiennes.

– Des acides gras oméga-3 : à retrouver dans les poissons gras (saumon, maquereau), les noix et les graines (graines de chia, de lin ou de chanvre), nourrissent les ongles en profondeur, leur offrant éclat et robustesse.

Astuce n°5 : Avoir des ongles plus résistants grâce aux compléments alimentaires

Les ongles mous peuvent être dus à une mauvaise alimentation, affectant négativement la pousse des ongles et leur santé globale. De ce fait, opter pour des gummies (compléments alimentaires se présentant sous la forme de petites gommes à mâcher, semblables à des bonbons) pour les ongles formulés en vitamines B et en zinc, vous aidera à renforcer les ongles les plus fragiles.

En résumé, pour renforcer ses ongles et en prendre soin, il suffit d’opter pour des produits naturels comme les huiles végétales, le bicarbonate ou le citron.

Source : miumlab.com

Rassemblé par Colette DRABO